El gadget del sábado: COROS Pace 4, sólido como una roca

Es una de las marcas con más historia y argumentos en cuanto a relojes deportivos gracias a sus bazas de tecnología, batería, sensores y pantalla. Y ahora llega con su dispositivo más reciente, el Coros Pace 4.

Se trata de una evolución muy interesante dentro de los relojes deportivos para correr, especialmente si la prioridad es el peso, la eficiencia y una pantalla moderna.

El Pace 4 pesa solo 32 gramos. Con la correa incluida. Esta ligereza es una gran ventaja para quienes tengan como meta lo espartano, sin renunciar a lo más avanzado posible. Vamos con ejemplos.

Coros apuesta en esta versión por una pantalla AMOLED brillante y táctil de 1,2 pulgadas y táctil, con una resolución un 164% mayor que la del Pace 3, lo que mejora muchísimo la nitidez. En condiciones de alta luminosidad se ve mucho mejor que la versión previa, pero teniendo en cuenta el peso y el tamaño de pantalla, la elección de la esfera es fundamental para que podamos ver toda la información.

También destacamos una mejora notable en la autonomía: hasta 41 horas con GPS activo y roza los 20 días en uso diario. Esto representa una gran mejora frente al modelo anterior: conectado a cinco satélites, el Pace 4 rinde casi el doble que la versión anterior, que solo se conectaba a dos.

Coros también ha incluido funciones de voz integradas que permiten grabar notas o hacer modificaciones sin necesidad de pulsar botones o la pantalla, pero no incluye la opción de llevar tu propia música.

En lo que respecta a modificaciones, también se ha rediseñado el sensor de frecuencia cardíaca para ofrecer mediciones más estables y menos picos erráticos. Y se nota. Otros sensores, como el de niveles de oxígeno en sangre o acelerómetro y altímetro, también elevan la calidad de Pace 4, sin influir tanto en su precio: €269.

Los mapas off line son indicaciones sencillas o breadcrumbs, no el mapa completo, aunque cuenta con funciones avanzadas como predicción de carreras, liebre y carrera virtual y planes de maratón personalizados. Hasta hace poco, todas estas opciones, más los sensores y la conexión con cinco satélites, era algo propio y exclusivo de modelos mucho más caros.

Veredicto:

Es un reloj perfecto para corredores minimalistas, circuitos medianamente conocidos y entrenamientos habituales. Tiene prácticamente todas las funciones imprescindibles (solo echamos de menos la música) y la conectividad, la pantalla y la batería son extraordinarias, más aún si tenemos en cuenta el precio.