El gadget del sábado: el HyperX Cloud 3 tiene madera de triunfador

En tecnología, el mundo mundo gamer tiene requisitos muy específicos para sus periféricos: índice de respuesta, nitidez, velocidad de reacción, calidad, comodidad... Y los cascos, entre ellos, suman algunas características más. Deben ser lo suficientemente cómodos como para usarse durante horas, garantizar una respuesta de sonido rápida y utilizar un micrófono adecuado, como mínimo, para poder interactuar con otras personas en el juego. HyperX Cloud 3 cumplen con estas condiciones. Y más. Aunque también se dejan algunas cosas en el tintero. Vamos a por ello.

Un aspecto positivo es que HyperX se ha decidido a competir contra sí misma en lugar de centrarse en otras marcas. Esto le ha permitido mejorar casi todas las características de generaciones anteriores. En lo que a diseño respecta viene en dos colores: negro y rojo y solo negro. Esa es la única diferencia. Tanto la diadema como los propios cascos están recubiertos con una espuma que los hace muy confortables para llevarlos durante varias horas y solo ponérselos aisla mucho del entorno. Problema uno: no son precisamente transpirables y si los usamos para correr o para alguna actividad física pueden ser algo incómodos. Pero los materiales son de muy buena calidad.

En el apartado de sonido, en videojuegos específicamente, se comporta con gran solvencia y no hay ningún retraso en la entrega de audios, particularmente gracias a la selección de un cable conector, con diversos adaptadores para USB-C y USB-A. Detalle: el cable podría ser un poco más largo ya que no llega al 1,5 mts y su compatibilidad con todas las plataformas lo hace deseablee para cualquier público, sobre todo el que no siempre está cerca de la consola. Sí, es cierto que se conectan al mando pero se pierde un poco de calidad de sonido con ello.

El micrófono, por su parte, tiene cancelación de ruido, cuenta con un control en los cascos que permite anularlo apenas pulsanndo un botón (opción que se ve en el propio micrófono mediante una luz), es de quita y pon aunque conserva la calidad pese a no estar construido directamente en los cascos y esto es algo que se agradece por si queremos usar los cascos en otro entorno que no sea el de videojuegos.

Y aquí un detalle importante: los cascos están destinados a videojuegos y es lógico que tengan un cable, pero el hecho de ser tan cómodos los hace deseables para otras funciones, como escuchar música o mirar vídeos. Lógico que no aíslan como algunos con cancelación de ruido (sería interesante que la tuvieran, pero eso subiría el precio en al menos un tercio), pero quizás sí hubiera sido interesante poder quitar el cable, como con el micrófono y usarlo mediante Bluetooth. Obviamente para esto debería tener una batería recargable...lo que subiría aún más el precio.

Precisamente respecto al precio, estamos ante unos cascos muy competitivos que podríamos definir como la simbiosis entre unos destinados a audio y otros a videojuegos. Están disponibles por 120 euros. Contar con sistema de recarga y cancelación de ruido los situaría por encima de los 170 euros como mínimo.

Veredicto: HyperX se ha esmerado para construir uno de los cascos más interesantes y competitivos del sector gamer. Si los evaluamos exclusivamente en este apartado, ocupan el podio. Si los queremos compartir con tareas deportivas, desciende algunos puestos. Si queremos que también nos sirvan para escuchar música o servicios en streaming de vídeos, se comportarán de modo más que eficiente...siempre que no nos importa llevar el cable.