El gadget del sábado: Realme Note 70T, bueno, bonito y (muy) barato

¿Se puede hacer mejor? Sin duda, pero tampoco hay lugar para interrogantes cuando pensamos que se puede hacer más barato: imposible. Física, financiera y materialmente imposible que el realme Note 70T pueda ser más barato.

La fiscalía expone el caso: pantalla de 6,74 pulgadas, microchip UNISOC T7250, cámaras de 13 y 5 MP, 4GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La batería es de 6.000 mAh y media hora de carga basta para un día entero. ¿Su precio? €90. Sin decimales, ni letra pequeña: menos de 100 euros por un teléfono inteligente nuevo.

Es obvio que su principal atractivo es el precio. El fabricante ha posicionado este modelo para ser un terremoto en la gama de entrada, ofreciendo características que, hasta hace poco, eran impensables por lo que cuesta. Impensables o más bien imposibles.

Promete un rendimiento fluido en la mayoría de los casos de uso: mensajería, redes sociales, navegación y ver contenido multimedia. La batería es uno de sus grandes puntos a favor, no solo por su capacidad: realme se ha caracterizado desde hace ya varios años, por prestar especial atención a sus baterías, tanto en capacidad como en carga (sus cargadores están entre los más rápidos del mundo). De hecho, si quisiéramos elevar la categoría del móvil, podríamos comprar el cargador de 120 W de realme y tener una batería llena en menos de una ducha.

Tiene una pantalla FHD+ de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz. El diseño muestra un teléfono moderno, con unos bordes muy finos y un pequeño agujero para la cámara frontal. La relación pantalla-cuerpo del 94.3% confirma un aspecto premium y muy actual. Lo dicho: bueno, bonito y barato.

La pregunta siguiente es lógica y pertinente: ¿dónde ahorra para ser tan barato? Lo primero y obvio, son las cámaras. El sistema de cámaras, con un sensor principal de 13MP, es competente para fotos de día. Como en todos los teléfonos de este segmento, es lógico que el rendimiento baje significativamente en condiciones de poca luz.

El cuerpo es de plástico, algo esperable y totalmente comprensible. La ventaja es que le resta peso, mientras que la desventaja es que le resta solidez. Es bonito de ver, aunque en mano, hay detalles que evidencian su precio: los biseles se perciben al tacto y la botonera del lateral es mejorable.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios utilizan cascos, evaluar características de los altavoces no tiene mucho sentido y lo mismo ocurre con la posibilidad de usarlo para videojuegos: los más exigentes se le atravesarán.

Así, la cuestión es: ¿quién debería comprar este móvil? Aunque sea contraintuitivo, la respuesta es casi todo el mundo. Teniendo en cuenta cuánto valoramos nuestros teléfonos y la cantidad de información que tenemos en ellos, es un teléfono perfecto para tenerlo como alternativa y hacer llamadas, navegar por internet y responder mensajes. Solo basta comprar un duplicado de una tarjeta SIM.

En caso de robo, caída, pérdida o falta de batería (algo raro), tendremos el “principal”, con el que podemos tomar fotografías, jugar videojuegos exigentes y realizar multitareas.

Veredicto: Por este precio es un móvil perfecto. De hecho, no hay que identificarlo como un móvil, más bien como un “disco duro” que se puede usar como smartphone, una póliza de seguro que nos evita problemas y puede, también, convertirse en el primer móvil (el de “ensayo”) de nuestros hijos.