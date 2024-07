Game Pass recibe Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg y más

Xbox ha anunciado los títulos que llegarán a Xbox Game Pass en consola, PC y nube en esta segunda oleada del mes de julio, incluidos ‘Flintlock: The Siege of Dawn’, ‘Dungeons of Hinterberg’, y ‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’, disponibles desde el día de su lanzamiento.

Ya disponibles

Magical Delicacy (Cloud, consola y PC)

Disponible desde el primer día, ‘Magical Delicacy’ es un juego de plataformas con estilo pixel art. Aquí cocinas delicias mágicas a partir de una colección de ingredientes en tu propia tienda. Podrás explorar una ciudad desconocida y entregar delicias a los habitantes, además de aprender nuevas formas de viajar, descubrir secretos y experimentar un mundo de brujas único.

Flock (Cloud, consola y PC)

‘Flock’ es un juego cooperativo multijugador que nos permite volar y coleccionar criaturas voladoras con amigos. Solo o en compañía podrás volar por hermosos paisajes en busca de criaturas raras y esquivas para agregar a tu bandada.

Videojuegos que están por llegar

Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 18 de julio

Mata a todos los dioses en este juego de rol de acción de los desarrolladores de ‘Ashen’. Aquí te pones en la piel de Nor Vanek, un miembro de élite del ejército de la Coalición, al que se une Enki, un compañero parecido a un zorro, en su búsqueda de venganza contra los dioses. Combina combate cuerpo a cuerpo, pólvora y magia en batallas rítmicas en las que los combos prometen crear una danza mortal.

Dungeons of Hinterberg (Cloud, PC y Xbox Series X|S): 18 de julio

Bienvenido a Hinterberg, un nuevo punto de interés turístico en los Alpes austríacos. Hay muchas mazmorras por descubrir y aventuras por vivir. ¿Te despedirán el primer día o te quedarás para convertirte en un maestro cazador?

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, consola y PC)

Un juego de estrategia de acción Kagura para un jugador único, inspirado en Japón. Se desarrolla en una montaña cubierta de impurezas. Durante el día, purifica las aldeas y prepárate para el anochecer. Durante la noche, protege a la Doncella contra las hordas de Seethe. Repite el ciclo de día y noche hasta que limpies la montaña de impurezas y devuelvas la paz a la tierra.

En la casilla de salida

Lamentablemente, a pesar de la llegada de nuevos títulos, también se ha anunciado la lista de juegos que saldrán de Xbox Game Pass el 31 de julio. Son los siguientes:

‘A Short Hike’ (consola, nube y PC)

‘Train Sim World 4’ (consola, nube y PC)

‘Venba’ (consola, nube y PC)