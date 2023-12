Google cambia la forma de guardar el historial de ubicaciones para que la Policía deje de pedírselo

Google ha anunciado un cambio importante en la forma en que gestiona la información de las ubicaciones de los usuarios. A partir del próximo año, la app Google Maps dejará de almacenar el historial de ubicaciones y la Cronología de la cuenta de Google en la nube y lo hará solamente en el móvil del usuario. De esta forma, la compañía ya no podrá responder a las órdenes judiciales que reclaman la información de los dispositivos en una ubicación concreta y en un determinado periodo de tiempo. Este tipo de órdenes de geovallado han aumentado en los últimos años y en 2021 supusieron una cuarta parte de las que recibió Google. Según ha revelado un empleado de la compañía a Forbes, Google ha tomado la decisión para poner fin a este tipo de búsquedas por ubicación y fecha por parte de las autoridades.

Actualmente, el historial de ubicaciones y la Cronología o Timeline que genera y que refleja dónde y cuándo ha estado el usuario en un lugar pueden consultarse tanto online con un navegador como desde la app en el smartphone y es información a la que Google tiene acceso. Este tipo de datos son muy útiles en investigaciones policiales, pero suponen una pérdida de privacidad que además tiene el riesgo de implicar a inocentes solo porque su dispositivo se encontraba en las cercanías del lugar de un crimen. Aunque Google no ha facilitado muchos detalles sobre este tipo de órdenes judiciales, sí reveló que entre 2018 y 2019 se triplicaron y que en 2021 estaba recibiendo 3,000 órdenes de geovallado al trimestre.

Este cambio no impide que las autoridades obtengan información sobre un usuario específico exigiendo los detalles completos de su cuenta, pero las autoridades ya no podrán entregar unas coordenadas y un periodo de tiempo a Google para que les informe de los dispositivos que coinciden con ese criterio, porque ya no tendrá acceso a esos datos.

Nuevas características de privacidad con el historial de ubicaciones y la Cronología en Google Maps. Google.

Google no es la única empresa tecnológica que registra la ubicación de los usuarios, pero la gran mayoría de estas órdenes están dirigidas a ella por la cantidad de información que recopila. Apple señaló este mismo año que también recibe este tipo de órdenes judiciales de geovallado, pero que la forma en que protege la ubicación de los usuarios no permite proporcionarla.

“El repositorio de datos de ubicación de los usuarios que datan de meses o años atrás era un peligro, y Google está tratando de solucionar ese peligro. Se trata de un beneficio real para la privacidad de las personas, ya que su ubicación a lo largo del tiempo es una de las informaciones más reveladoras sobre nosotros”, ha afirmado Jennifer Grannick, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, al medio.

No es el único cambio que recibirá la aplicación en el historial de ubicaciones y la Cronología. Por defecto, la función de autoborrado de los datos pasará a establecerse en 3 meses en lugar de 18. Si el usuario cambia de dispositivo, podrá realizar una copia de seguridad de los datos encriptada, de forma que ni siquiera Google podrá acceder a ella. Las nuevas funcionalidades de Google Maps en cuanto a las ubicaciones se desplegarán gradualmente el próximo año, tanto para Android como para iOS.