Google Stadia: qué es, cómo funciona y a cuánto se venderá

¿Qué es Google Stadia?

Google Stadia es un servicio de streaming por suscripción (un “Netflix de videojuegos”) impulsado por Google que permitirá a los usuarios jugar a videojuegos sin tener una consola o un PC dedicado a ello. Para utilizarlo únicamente es necesario que el dispositivo empleado pueda soportar el navegador Google Chrome.

¿Cuántas versiones existen?

Es importante remarcar esto: Google Stadia contará con dos versiones; una pro y una base: una de pago y una gratuita. La primera estará disponible en noviembre, soporta una resolución de 4K HDR a 60 FPS y es compatible con Chromecast Ultra; la segunda es gratuita, pero llegará a partir de 2020 y sólo gozará de una resolución de hasta 1080p y 60 FPS, además de ser compatible únicamente con dispositivos con Google Chrome. Ambos servicios gozarán del mismo catálogo de videojuegos indistintamente, pero la versión Pro permitirá descargar esos títulos y jugarlos indistintamente, mientras que en la versión gratuita habrá que comprarlos individualmente y jugarlos. Básicamente, la versión gratuita pierde la connotación de “Netflix de los videojuegos”.

¿Y si me suscribo a la versión Pro y luego me cambio?

No se podrán disfrutar de los juegos descargados ni de sus extensiones: habrá que pasar por caja o volver a reactivar la suscripción.

¿Dónde se podrá utilizar?

En todas las plataformas; ahí radica la esencia del sistema. Google Stadia se podrá disfrutar en una pantalla de ordenador, en una tablet o en un móvil (de primeras, únicamente lo soportarán los que tengan dispositivos Pixel 3 y Pixel 3a). Los servidores de Google son los encargados de procesar los videojuegos por lo que no hace falta mirar RAM ni potencias determinadas.

¿Y se podrá conectar a la pantalla?

A través de Google Chromecast Ultra Stadia podrá “traspasarse” a cualquier pantalla de ordenador de sobremesa, portátil, tablet o móvil (estos últimos los mencionados previamente, los modelos Pixel 3).

¿Qué características tiene?

En caso de disponer de una conexión a Internet óptima (de 35 megas mínimo), el sistema de streaming puede reproducir videojuegos a resolución 4K con HDR y 60 FPS y sistema de sonido surround 5.1. La conexión mínima recomendada es de 10 megas. La GPU es de 10.7 teraflops, muchos más que la combinación de PS4 Pro y Xbox One X.

¿Qué pasa si se me cae la conexión?

El sistema permitirá detener el juego varios minutos justo en el momento en el que la conexión falla para tratar de reconectarse automáticamente y disfrutar de la partida por donde se había quedado.

¿Y cómo se empleará esto?

Simplemente se trata de una aplicación que permite iniciar un juego sin su descarga porque se mantiene alojado en los servidores de la compañía. Abrir, clicar y jugar.

¿Cuándo se podrá disfrutar?

La versión Pro estará disponible a partir del 14 de noviembre; la gratuita, a partir de 2020, sin fecha concretada.

¿Qué títulos se podrán jugar en un inicio?

Stadia pretender ser el “Netflix de los videojuegos” de Google; funciona bajo un sistema de suscripción y contará con un amplio catálogo de títulos para jugar. Algunos de los títulos confirmados con Destiny 2 (solo con la Founder Edition), Baldur’s Gate 3, Gylt, Get Packed, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakponit, The Division 2, DOOM, NBA 2K19, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, The Division 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Darksiders Genesis, Wolfenstein: Youngblood, Metro Exodus, Thumper, Samurai Showdown, GRID, The Elder Scrolls Online, Rage 2, Borderlands 3, The Crew 2, Farming Simulator, Mortal Kombat 11, Final Fantasy XV, Just Dance 2020, Trials Rising, Football Manager 2020.

¿Qué precio tendrá el servicio Pro?

Costará 9,99 euros mensuales.