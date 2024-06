El hombre que compró Google por 10 euros

Más de 2,5 billones de euros. Eso es lo que vale el gigante de internet Google, una empresa que abarca no solo al buscador, al correo electrónico o a YouTube. A esto hay que sumarle Android, Waze y los dispositivos Nest y Pixel, entre otros. Por lo tanto, es comprensible la sorpresa de Ved Sanmay, exempleado de Google, cuando jugando con la página Google Domains (donde están registrados los dominios de internet que están a la venta) descubrió que podía comprar Google.com. Y por apenas 12 dólares.

Pensando que sería un error y que no tenía mucho que perder, Ved sacó su tarjeta bancaria y realizó la operación… creyendo que le llevaría a una página con un error. Pero no fue así. “Pensé que se trataba de algún error, pero en realidad pude completar el pago – explicaba Ved en una entrevista -. Lo añadí a mi carrito de la compra y, sorprendentemente, la transacción se realizó”.

A partir de ese momento, en lugar de recibir un correo electrónico en el cual se confirme la compra, su panel de Google Search Console se actualizó con los mensajes que recibiría el propietario del dominio Google.com. Por si esto fuera poco, también recibió correos electrónicos con información interna.

“Lo aterrador fue que tuve acceso a los controles del webmaster por un minuto”, añadió Ved. Afortunadamente, tomó capturas de pantalla y detalló toda la experiencia en una publicación de Linkedin. Todo esto alertó a Google de lo que estaba ocurriendo y muy pronto canceló la venta, diciendo que alguien había registrado el sitio antes de que él pudiera, y le reembolsó a Ved los 12 dólares que ya se le habían cobrado.

Pero hay más. Según el blog de seguridad en línea de Google, el gigante de internet ofreció inicialmente a Ved 6.006,13 dólares, una cifra que no es aleatoria: es como escribir Google con números. Luego, la compañía duplicó la cantidad a $12,000 cuando se enteraron de que Ved había decidido donar su recompensa a organizaciones benéficas. Ved no está seguro de qué pasó para permitirle comprar el sitio. Podría haber sido un error en Google Domains o la empresa simplemente no pudo renovar su nombre de dominio cuando llegó el momento.

Google no es el primero en tener problemas de dominio. En 2003, Microsoft no pudo renovar su dirección web "Hotmail.co.uk" y alguien más la compró. Mientras que en el caso de Google se compró a la propia Google y rápidamente se canceló, Microsoft tuvo que pedir al comprador que se lo devolviera. Si bien el control de Ved sobre Google.com puede haber sido fugaz, todavía le sorprende que su búsqueda nocturna le haya llevado a comprar el sitio. Ha sido un fanático de la empresa desde que trabajó allí durante cinco años y medio. “No puedo evitar la sensación de que en realidad soy dueño de Google.com”, concluye Ved.