10 gadgets sorprendentes presentados en el CES 2025

La mayor feria de electrónica de consumo del mundo, el Consumer Electronic Show o CES, arrancó este martes y permanecerá abierta hasta el viernes. Durante 4 días, más de 4.000 fabricantes exhiben sus productos e innovaciones, una cantidad inabarcable —baste señalar que los premios a la innovación que concede el organizador Consumer Technology Association han alcanzado este año los 461 premiados— de todo tipo de productos y en los que siempre hay sorpresas. En este artículo te mostramos 10 de los que más están llamando la atención estos días en Las Vegas.

Portátil con pantalla extensible Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6. Lenovo.

Con un lanzamiento previsto para el primer trimestre de 2025 y un precio a partir de 3.499 dólares, el ThinkBook Plus Gen 6 es uno de los portátiles más únicos presentes en este CES 2025 gracias a una pantalla que crece de tamaño. Inicialmente, el ThinkBook Plus Gen 6 muestra una pantalla OLED de 14 pulgadas y una resolución de 2.000 x 1.600 píxeles. Al presionar un botón o realizar el gesto de levantar la mano, un motor entra en acción y extiende la pantalla verticalmente hasta las 16,7 pulgadas, subiendo la resolución a 2.000 x 2.350 píxeles.

Sombrilla de playa con paneles solares Anker Solix

Solix Solar Beach Umbrella. Anker.

Los paneles solares permiten una forma alternativa de cargar la batería de un dispositivo cuando no hay un enchufe cerca, pero las soluciones portátiles que los emplean suelen resultar poco prácticas para llevar encima. La solución de Anker ha sido rediseñar la sombrilla de playa de todas la vida y equiparla con células solares de perovskita más eficientes, que superan a las células de silicio comúnmente utilizadas hoy en día. La Solix Solar Beach Umbrella, de 2,13 metros de altura, puede generar hasta 100 W de potencia que se pueden usar para cargar teléfonos, tabletas o incluso enfriadores eléctricos a través de conexiones USB-C y XT-60. Estará disponible más adelante este año, pero aún no se ha anunciado su precio.

Cuchara para dar el sabor de la sal Kirin Electric

Kirin Electric Salt Spoon. Kirin.

La comida baja en sal es buena para la salud, pero no tanto para el paladar. Sin embargo, si la ingieres con la Kirin Electric Salt Spoon puedes obtener un toque salado que no proviene del sodio, sino de la electricidad. Mientras comes, la cuchara envía una corriente a tu lengua, engañándola para que crea que está probando sal. Por ahora, Kirin Electric Salt Spoon solo está a la venta en Japón.

Aspirador Roborock Saros Z70 que limpia y recoge

Saros Z70. Roborock.

La capacidad de los robots aspiradores para limpiar un piso puede verse obstaculizada por diversos objetos tirados por el suelo. La nueva Saros Z70 de Roborock soluciona este problema con un brazo robótico articulado de cinco ejes llamado OmniGrip, que puede recoger objetos y apartar obstáculos de su camino. Está limitado a objetos pequeños como calcetines, pañuelos o cualquier cosa que pese menos de 300 gramos, pero la compañía planea eventualmente ampliar la gama de objetos que puede manipular. Aún no se conoce el precio, pero Roborock asegura que la Saros Z70 estará disponible para junio de 2025.

Espejo FaceHeart Cardio que mide tu salud

FaceHeart Cardio Mirror. FaceHeart.

Mirarse en el espejo puede dar pistas sobre la salud, pero el FaceHeart Cardio Mirror va mucho más allá. Un selfi de 45 segundos le permite medir tu presión arterial, frecuencia cardíaca, variabilidad de la misma, ritmo respiratorio, saturación de oxígeno e índice de estrés, además de detectar fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. FaceHeart asegura que busca 'revolucionar las industrias de la salud, la automatización del hogar y los seguros' con esta tecnología.

Gafas inteligentes Halliday con pantalla privada

Gafas inteligentes Halliday. Halliday.

Con el éxito de las Ray-Bans de Meta, no es sorprendente que varias empresas estén presentando gafas inteligentes en el CES 2025. Las nuevas gafas mejoradas de Halliday, que se espera que estén disponibles 'a finales del primer trimestre de 2025' y tengan un coste de entre 399 y 499 dólares, destacan por la incorporación de una pequeña pantalla en el marco. DigiWindow se presenta como una pantalla privada de 3,5 pulgadas en la esquina superior derecha del campo de visión y se controla mediante comandos de voz, una interfaz en el marco o un anillo inteligente con un trackpad integrado.

Consola de videojuegos portátil gigante Acer Nitro Blaze 11

Consola de videojuegos portátil gigante Acer Nitro Blaze 11. Acer.

¿Cuándo una consola de videojuegos portátil es demasiado grande para llamarse así? La pregunta viene al caso por la nueva Nitro Blaze 11 de Acer, que cuenta con una gran pantalla táctil WQXGA de 10,95 pulgadas y 144 Hz, lo que hace que parezca que estás sosteniendo un pequeño monitor en lugar de una consola portátil. Cuenta con un procesador AMD Ryzen 8040HS, 16 GB de RAM y tiene controles desmontables con joysticks de efecto Hall. Además, incluye un soporte integrado para que no tengas que forzar los brazos jugando siempre en modo portátil. Estará disponible a partir del segundo trimestre de 2025 con un precio inicial de 1.099,99 dólares.

Robot Mirumi para colgar del bolso

Mirumi. Yukai Engineering.

Mirumi es un robot cuya única función es la de ser mono y despertar ternura. Este pequeño robot de la empresa japonesa Yukai Engineering se engancha a la correa de tu bolso y escanea a los transeúntes para establecer contacto visual, moviendo la cabeza con curiosidad y, a veces, mirando tímidamente hacia otro lado. No tiene trucos de inteligencia artificial y ni siquiera hace ruido, pero eso no le ha impedido ganarse la atención de muchos asistentes al CES 2025.

Sillón para rehabilitación Bodyfriend Standing Rovo 733

Bodyfriend Standing Rovo 733. Rovo.

¿Eres fan de los Transformers? El Bodyfriend Standing Rovo 733 es un sillón que recuerda al personaje de Bumblebee y puede administrar ejercicios de rehabilitación mientras recopila datos biométricos para evaluar tu salud. Además, te ayuda a sentarte y levantarte, siempre y cuando tengas 20.000 dólares para gastarte en él.

Sistema de energía instantáneo Swippitt

Sistema de energía instantáneo Swippitt. Swippitt

El Swippitt es un sistema de energía instantánea diseñado para duplicar la vida útil de la batería de tu teléfono y asegurarte que siempre dispongas de una carga adicional. Necesitarás una funda especial para el móvil, pero una vez que la tengas podrás insertarla en el Swippitt para obtener una batería completamente cargada en la funda, mientras que la descargada se queda en el dock para recargarse. Esto elimina la necesidad de recordar cargar el smartphone durante la noche. El hub cuesta 450 dólares y contiene cinco baterías. La funda para el teléfono, que incluye una batería, tiene un precio de 120 dólares. Si haces un pedido anticipado ahora, obtendrás un descuento del 30%, y los primeros compradores recibirán un descuento adicional de 100 dólares por el CES. Se espera que comience a enviarse en junio.