La IA lleva a Microsoft a recortar 6.000 puestos de trabajo en los mayores despidos en dos años

No es la primera vez que se habla de la inteligencia artificial como un motivo para despedir empleados. Ni vinculado a esta tecnología ni a otras. Ha ocurrido en siglos pasados con la Revolución Industrial y en el siglo XX con los robots. Y las consecuencias no siempre son las esperadas. La última en afrontar este escenario sería Microsoft, quien estaría recortando aproximadamente 6.000 empleos, casi el 3% de su plantilla global, en su mayor ronda de despidos en más de dos años.

Esta medida se produce tras una ronda menor de despidos basados ​​en el rendimiento en enero y marca un cambio respecto a la contratación agresiva de los años de la pandemia. Los más afectados son los trabajadores en EE. UU., que representan más de la mitad de la plantilla de 228.000 empleados de Microsoft. Los recortes, concentrados principalmente en Washington, se producen a pesar de los sólidos resultados recientes, lo que indica una reorganización estratégica más que dificultades financieras. Tan solo en la sede de Microsoft, en Redmond, se ha despedido a 1.985 empleados.

De ellos, unos 1.500 trabajaban presencialmente, mientras que 475 lo hacían a distancia, según un aviso presentado ante las autoridades del estado de Washington. Su último día oficial de empleo está previsto para julio. El gigante tecnológico afirmó que los despidos abarcarán todos los niveles, equipos y geografías, pero se centrarán principalmente en puestos directivos, afectando a todas las áreas de la empresa, incluyendo LinkedIn y Xbox.

“Creo que mucha gente tiene la idea de que los despidos son algo que las empresas en dificultades deben implementar para salvarse, lo cual es una de las razones, pero no la única - declaró Daniel Zhao, economista principal del sitio web de reseñas de empresas Glassdoor, citado por Associated Press -. Las grandes tecnológicas han recortado sus plantillas a medida que reorganizan sus estrategias y se alejan de las contrataciones más agresivas que implementaron durante los primeros años de la pospandemia”.

La plantilla de Microsoft en marzo seguía siendo un 2 % superior a la del año anterior, aunque ligeramente inferior a la de finales del año pasado. Si bien la compañía no especificó el motivo de los recortes, los describió como parte de "cambios organizativos" más amplios destinados a posicionar a Microsoft para el éxito en un mercado en rápida evolución.

"Seguimos implementando los cambios organizativos necesarios para posicionar a la compañía de la mejor manera posible para el éxito en un mercado dinámico", declaró un portavoz de Microsoft.

