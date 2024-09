Los móviles no causan cáncer, concluye un estudio que recoge 30 años de investigaciones

Ha sido un mito que ha acompañado el uso de los teléfonos móviles durante décadas y que ahora queda completamente desbancado. Un macro estudio que la Organización Mundial de la Salud, OMS, encargó a científicos de la Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear en 2019 y que acaba de ser publicado ha concluido que el uso cotidiano de smartphones no aumenta el riesgo de cáncer en los usuarios.

El equipo encabezado por Ken Karipidis, profesor asociado de la mencionada agencia, ha señalado que ‘la evidencia de estudios en humanos no muestra que los teléfonos móviles u otros equipos inalámbricos causen cáncer. Aunque el uso de teléfonos móviles se ha disparado, las tasas de cáncer cerebral se han mantenido bastante estables. [...] Es importante que continuemos nuestra investigación. Sin embargo, podemos estar bastante seguros de que no hay una asociación entre el uso de teléfonos móviles y los tumores cerebrales. La exposición a las ondas de radio de la tecnología inalámbrica no es un peligro para la salud humana’, según recoge The Telegraph.

El estudio es el más completo realizado hasta la fecha y abarca los datos de 147 investigaciones realizadas a lo largo de las tres últimas décadas en 22 países. Los investigadores comenzaron con un número en torno a los 5.000 que fue cribado hasta dejar los 147 que se revisaron. Las razones para la exclusión van desde los estudios duplicados, más de 1.000, hasta la inelegibilidad o las publicaciones retiradas, entre otros.

La preocupación por los posibles efectos cancerígenos de la exposición a los campos electromagnéticos de las ondas de radio de los móviles se vio reforzada en 2013. Entonces, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, por sus siglas en inglés, dijo que los campos electromagnéticos producidos por los teléfonos móviles podrían ‘posiblemente’ causar cáncer después de que algunos estudios sugirieran que los tumores eran más probables en aquellos que usaban sus teléfonos móviles con frecuencia.

De acuerdo con los investigadores de la Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, esa investigación estaba sesgada y utilizaba informes de usuarios que buscaban una razón para los tumores que estaban padeciendo. Ya en aquel entonces, la IARC dijo que la evidencia no era lo suficientemente concluyente y que se necesitaban más investigaciones.

Lo cierto es que los estudios realizados desde entonces no han encontrado que las personas que han usado este tipo de dispositivos regularmente durante más de 10 años tengan un mayor riesgo que quienes llevan muy poco tiempo con ellos. ‘En cuanto al tema principal, los teléfonos móviles y los cánceres cerebrales, no encontramos ningún riesgo aumentado, incluso con más de 10 años de exposición y en las categorías máximas de tiempo de llamada o número de llamadas. También evaluamos 13 estudios de 12 países, estudiando si se producían más cánceres cerebrales en los últimos años, junto con un mayor uso de teléfonos móviles. Estos estudios no mostraron aumentos importantes. De manera similar, no encontramos riesgos aumentados de leucemia o cánceres cerebrales en niños en relación con transmisores de radio o TV o estaciones base de telefonía móvil. Tampoco encontramos un riesgo aumentado de cánceres cerebrales con exposiciones ocupacionales en la fabricación o operación de equipos’, ha explicado Mark Elwood, profesor de epidemiología del cáncer en la Universidad de Auckland y coautor del estudio.

Este aborda la relación de los móviles con diversos tipos de cánceres, entre los que se encuentran los del cerebro, la glándula pituitaria, las glándulas salivales y leucemias. Sin embargo, el equipo investigador también señala que no puede descartar otros efectos en la salud de los teléfonos móviles.