¿Por qué se retrasó la misión Starliner de la NASA? Otra vez

La verdad es que Boeing no está atravesando sus mejores momentos. Ya en 2019 comenzaba a mostrar problemas con su nave espacial Starliner, diseñada para la NASA, y más recientemente muchos de sus aviones resultan implicados en accidentes. Y la última noticia es que la NASA retrasó, nuevamente, su primer vuelo tripulado por astronautas al espacio en el Starliner de Boeing.

Diez años atrás, la NASA otorgó a Boeing un contrato de 4.200 millones de euros para desarrollar Starliner, pero desde entonces la compañía ha perdido más de un tercio de la cifra inicial debido a los retrasos.

El lanzamiento estaba programado inicialmente para el 6 de mayo, pero fue cancelado después de un problema con una válvula de oxígeno. Se fijó una nueva fecha para el 25 de mayo, pero se descubrió una pequeña fuga de helio en el módulo de servicio, que contiene sistemas de soporte e instrumentos para operar una nave espacial. Otro retraso. Y en esta ocasión el lanzamiento fue cancelado “debido a que el secuenciador de lanzamiento en tierra del ordenador no se cargó en la configuración operativa correcta después de proceder al conteo de terminales”, según explicaba la NASA en un tweet.

Teams with @NASA, Boeing and ULA scrubbed today’s launch attempt due to the computer ground launch sequencer not loading into the correct operational configuration after proceeding into terminal count. The ULA team is working to understand the cause.



