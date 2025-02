La nueva táctica de Rusia en Ucrania: proteger las carreteras con 'túneles' de redes antidrones.

Los drones han cambiado las dinámicas de los conflictos bélicos, algo que se puede comprobar día a día en el de Ucrania. No solo por la enorme variedad de sistemas no tripulados que participan de uno y otro bando, sino por el desarrollo de métodos para frenarlos. Más allá de los sistemas de guerra electrónica que interfieren con sus comunicaciones, hay otros más básicos. A los pocos meses de comenzar la guerra, comenzaron a proliferar las jaulas antidrones en tanques y otros vehículos militares; hasta el punto de que han pasado de ser una solución improvisada a un nuevo estándar fabricado en serie. Y a estas jaulas se les ha unido una solución más llamativa y, espera Rusia, más eficaz: desplegar en carreteras túneles de malla antidrones que protejan a las unidades rusas.

Es lo que han hecho soldados rusos en la carretera que une Bakhmut con Chasiv Yar en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. A lo largo de 2 kilómetros, han instalado un túnel de malla o red antidrones que proteja su avance hacia Chasiv Yar.

'Para cubrir las rutas de suministro de las Fuerzas Armadas rusas frente a los drones FPV, los ingenieros militares están instalando redes de protección. Nuestro grupo mantiene más de dos kilómetros de redes antidrones. Estas redes se colocan en los tramos más expuestos de las carreteras para garantizar el movimiento seguro de nuestro equipo. Nos esforzamos por expandir continuamente el área de cobertura, mejorando la tecnología de instalación de las redes para hacerlo de forma más rápida', explica un soldado ruso en un vídeo publicado en medios sociales en el que se ve la construcción del túnel.

To protect themselves from Ukrainian drone attacks, the Russians have fenced off the road from Bakhmut to Chasiv Yar, creating a 2-km mesh tunnel. In this way, the Russians are trying to rescue their equipment and personnel from threats from drones. pic.twitter.com/qbtFvwrAcx — WarTranslated (@wartranslated) February 9, 2025

La red se despliega apoyándola en postes de entre 4,6 y 6,1 metros de altura, espaciados de manera uniforme a los lados de la carretera. El objetivo es que las hélices de los drones se enreden en la malla y que, en el caso de romperla, desvíen su curso, según recoge The Warzone.

Anteriormente, Rusia ha intentado proteger algunas carreteras instalando posiciones de guerra electrónica a lo largo de ellas. Sin embargo, 'los drones operan en tantas frecuencias que no es realista bloquearlos con guerra electrónica. Además, han aparecido drones con inteligencia artificial y drones con cables de fibra óptica', ha señalado en Telegram el experto en drones ucraniano Serhii Beskrestnov, sobre la construcción de este túnel de malla.

No es la primera vez que Rusia ha empleado redes para proteger sus vías de comunicación, pero no había construido hasta ahora un 'túnel' completo. En 2023, en una carretera cerca de Bakhmut se instalaron una sucesión de redes antidrones, tendidas entre farolas y atravesando la carretera, a una altura que permitía el paso de vehículos, cada pocos metros. Este sistema no contaba con mallas laterales y no fue demasiado problema para los operadores ucranianos sobrevolarlos con sus drones y seguir atacando objetivos.

⚡️This morning there was a video with anti-drone nets hanging Wagner above the road near Bakhmut, and already in the evening a video testing their effectiveness 😉 pic.twitter.com/eGXVbfsrJ1 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 25, 2023

Un problema que presenta el túnel es que también confina a las fuerzas rusas en un corredor muy estrecho que puede ser bombardeado con artillería, dejando pocas opciones de huida, lo que finalmente provocaría más víctimas que cualquier ataque con drones.

Otro es que Ucrania ataque los postes que lo sostienen y los derribe, de forma que soldados rusos queden atrapados bajo la malla y expuestos a los drones enemigos. Sin ir tan lejos, también un dron FPV podría ser detonado a distancia para abrir un agujero por el que penetraran otros drones de Ucrania para llevar a cabo un ataque.