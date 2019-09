¡Ojo! La opción "eliminar para todos" de Whatsapp no funciona si tienes un iphone

Todos hemos enviado alguna vez por error un mensaje que no deseamos. En estos caso la función "eliminar para todos" de WhatsApp puede salvarnos la vida si no queremos que el receptor de una foto, un archivo multimedia o un mensaje lo vea o lo almacene. Sin embargo, si tienes un iphone tienes un problema.

El consultor de seguridad de aplicaciones Shitesh Sachan, ha alertado de que la función "Eliminar para todos" de WhatsApp no elimina por completo los archivos multimedia enviados a los usuarios de iPhone.

Al parecer, los archivos multimedia (fotos, videos, etc) que son enviados a usuarios de iPhone que tengan la configuración por defecto de la app no son eliminados del dispositivo cuando quien envía el mensaje decide borrarlos para que el destinatario no los vea, lo cual genera una falsa sensación de privacidad.

En este sentido, a pesar de que la persona que envía el mensaje quiera eliminarlo y la aplicación despliegue el mensaje “el mensaje ha sido eliminado”, el mismo aún está disponible en el dispositivo iOS al cual se envió.

El inconveniente no está presente en dispositivos Android, en los que la función permite que el contenido se elimine del teléfono del remitente o de los remitentes, en un grupo.

Si tienes un Android, WhatsApp lo borra del chat y también de la galería pero si cuentas con un iPhone no: se queda almacenado en el carrete aunque en la app de mensajería leamos aquello de eliminaste este mensaje.

El problema radica fundamentalmente en que la aplicación trae activada por defecto la opción de «guardar automáticamente» en las respectivas galerías de Android o iPhone y, pese a que desactivar esta opción mitigaría parte del problema, poca gente configura correctamente su aplicación.