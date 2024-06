OMEN presenta sus novedades gaming entre platos de alta cocina inspirados en videojuegos

La alta gastronomía y los videojuegos tienen mucho más en común de lo que imaginas. Al menos así lo consideran en HP, que ha optado por presentar sus nuevos dispositivos gaming OMEN y HyperX entre los platos que compusieron un menú creado expresamente para fusionar estos dos universos aparentemente tan alejados. Inspirado por Sara Conde, la influencer supo crear un menú exclusivo tomando como referencia elementos de franquicias tan relevantes como ‘League of Legends’ o ‘Valorant’, actualmente reconocidos como los principales exponentes del panorama competitivo mundial.

Una comida irrepetible

Las instalaciones de The Kitchen Club en la capital española fueron epicentro de un singular banquete único en cuatro etapas y siete platos compuesta por cócteles, aperitivos, entrantes, platos principales y postre, cada cual, estrechamente relacionado tanto con personajes de famosos títulos como con las novedades que allí se exponían. Por ejemplo, el nuevo portátil OMEN 17 para gamers con pantalla más grande e imágenes en alta calidad, o el ratón inalámbrico HyperX Pulsefire Haste 2 Core de alto rendimiento. Pero esa generosa gama de ordenadores, accesorios, periféricos y software de máximos, pasó a un segundo plano, eclipsado por una iniciativa sin precedentes que combina la comida más creativa y el siempre atractivo universo de los videojuegos.

Evento Omen The Kitchen Club

El menú incluyó platos tan sofisticados como “Cadena de Corrupción”, inspirado en Varus de ‘LoL’, un cóctel con zumo de arándanos, mora, granadina y agua con gas, acompañado de una brocheta de moras negras. “Resurrecion”, un Dim Sum azulado de gambón y cerdo con emulsión de espinacas, jengibre y cilantro, inspirado en Sage de ‘Valorant’. “Espíritu del Dragon”, un plato de bolitas crujientes de queso, ternera y salsa Sriracha con mayonesa thai y chispas de limón acompañadas de esferificaciones caprese, una sabrosa locura inspirada en Lee Sin. Para cerrar, el postre corrió a cargo de un “Cheesecake de Shurima”, una tarta de queso y coco con tofee salado, canela y dátiles que se basa en K´Sante de ‘LoL’.

Evento Omen The Kitchen Club

Pasión por la cocina y los videojuegos

El proyecto, en realidad, es otro ejemplo de cómo la cultura del videojuego está calando en diferentes ámbitos de la sociedad. Ya no se trata sólo de un pasatiempo, sino que ha ganado influencia, llegando a coquetear incluso con los altos fogones. Pero en realidad, la pasión por la cocina y los videojuegos ya se ha manifestado en formas menos ambiciosas, pero decididamente más lúdicas, como en el caso de la chef estadounidense Rosanna Pansino, que desde hace años publica recetas inspiradas en videojuegos. Principalmente se trata de dulces que copian diseños de ‘Zelda’, ‘Mario’, ‘Overwatch’, o pizzas temáticas de franquicias como ‘Angry Birds’.

Tampoco faltan libros de recetas inspirados en ‘World of Warcraft’ o ‘Hearthstone’ escritos por Chelsea Monroe-Cassel. Se trata de dos proyectos que se inspiran en las series publicadas por Blizzard Entertainment, tratando de dar vida al mundo de Azeroth a través de pasteles de carne, panes especiados, sopas y chuletas, desde mezclas de especias hasta aperitivos y postres. Sin embargo, a medida que el medio interactivo madura y se reinventa de nuevo, no es de extrañar que aparezcan nuevas formas de rendirle inspiración, incluso en la cocina. Y esto es precisamente lo que ha supuesto The Game Joint.