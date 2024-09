PayDay 3 celebra por todo lo alto su primer aniversario con una actualización dual

Muy buenas noticias para los jugadores de ‘PayDay 3’, ya que sus creadores han confirmado que están ultimando la preparación de una actualización en dos partes que ofrecerá más contenidos al juego. La primera de ellas se estrenará el 16 de septiembre y la segunda está prevista en el mes de octubre. Así, el denominado “PayDay 3 Anniversary Update Parte 1”, promete una generosa cantidad de emocionantes contenidos inéditos que pretenden llevar tu carrera criminal a nuevas cotas.

Infiltrarse en uno de los centros financieros más seguros del mundo

Esta actualización incorpora el “Capítulo 4 - Fear and Greed”, el último contenido descargable de la hoja de ruta del año uno, que incluye el conjunto atraco que incluye el robo en la bolsa, el conjunto de armas con 3 nuevas, nuevos mods y elementos cosméticos, además del conjunto sastre con 4 nuevas máscaras, trajes y otros tantos nuevos pares de guantes. La actualización de aniversario parte 1 también cuenta con contenido gratuito, en el cual se incluye un nuevo atracador (Houston), una nueva arma Overkill (Minigun M135), mecánicas inéditas, más máscaras y Twitch Drops.

Time for some insider trading? Fear & Greed, officially releasing on September 16th as part of our Anniversary updates!📈 pic.twitter.com/qziJRUUZm6