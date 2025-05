Red Dragon, el nuevo dron suicida de EE. UU. que la guerra electrónica no puede detener.

El contratista de defensa estadounidense AeroVironment ha presentado un nuevo dron de ataque unidireccional, la forma sutil de referirse a un dron suicida, llamado Red Dragon que la compañía ha diseñado para operar con una ‘interacción del usuario muy limitada’. Este dron kamikaze es el primero de una ‘nueva generación de sistemas autónomos’ concebidos para ‘la escalabilidad, la velocidad y la relevancia operativa’. Está preparado para ser resiliente a los medios de guerra electrónica y puede operar en entornos sin acceso a GPS o con comunicaciones degradadas.

Aunque forma parte de una nueva generación de drones de ataque, Red Dragon aprovecha tecnologías ya existentes. El vehículo autónomo integra la arquitectura de software AVACORE de AeroVironment, así como el sistema SPOTR-Edge, encargado de la detección de objetivos y que los categoriza automáticamente en función de una biblioteca de datos integrada. Además, emplea un sistema de radio DDIL para comunicarse con su operador.

Un sistema de radio DDIL (Denied, Degraded, Intermittent, or Limited communications) está diseñado para funcionar en entornos donde las comunicaciones son negadas, degradadas, intermitentes o limitadas y permite que un dron mantenga capacidades operativas con las comunicaciones tradicionales bloqueadas.

El dron ha sido diseñado para despliegues rápidos y operaciones tácticas flexibles. Puede ser lanzado desde casi cualquier lugar por pequeñas unidades de infantería y tiene capacidad para atacar objetivos en el aire, en el mar o en tierra. La empresa asegura que el sistema está pensado para una producción en masa, usa componentes disponibles comercialmente y ya ha sido empleado en combate por al menos un cliente no especificado.

Red Dragon, que pesa 20 kg y tiene una envergadura de 3,6 metros y una longitud de 2, vuela a una velocidad de crucero de hasta 101 km/h y puede alcanzar, en el momento del ataque, una velocidad terminal cercana a los 160 km/h.

Red Dragon. AeroVironment.

En su configuración de mayor alcance, puede volar hasta 400 kilómetros, lo que significa entre 5 y 6 horas de autonomía, y transportar una carga útil de aproximadamente 10 kg. La carga útil estándar es una ojiva de tipo EFP (penetrador de carga conformada por explosión), con un peso de aproximadamente 2,3 kg, lo que le confiere cierto grado de capacidad antiblindaje.

En su sitio web, AeroVironment afirma que Red Dragon representa ‘un avance significativo en la letalidad autónoma’ que emplea un sistema de navegación visual y un buscador óptico para hacer frente a los sistemas de guerra electrónica (EW) enemigos. Estos sistemas son pasivos e inmunes a los ataques EW por radiofrecuencia.

Michael Bigney, director de programas de AeroVironment, ha explicado al medio The War Zone que Red Dragon está diseñado en torno a un concepto altamente automatizado de control de ‘hombre en el bucle opcional’, ‘por lo que la interacción del usuario es limitada. Se basa en nuestra navegación visual AV [AeroVironment] patentada, la coincidencia de escenas digitales y el GPS reforzado para llegar desde el lanzamiento hasta el objetivo, y luego se basa en el reconocimiento automático de objetivos con nuestra línea de productos SPOTR-Edge para identificar e interrogar objetivos’.

Cuando identifica un objetivo, el dron envía una señal al operador para que decida si se lleva a cabo el ataque o no. Algo que no ha precisado el fabricante es cómo se comporta Red Dragon si pierde la conexión con el operador y si lleva a cabo entonces su ataque o no.

Este sistema de navegación patentado también fusiona datos de otras fuentes, incluidos sensores de velocidad del aire, telémetros láser y ‘flotador óptico’ en su cámara para ayudar a determinar la posición sin la necesidad de una conexión GPS.

Según la empresa, un sistema de lanzamiento desde una catapulta en tierra permitiría poner en el aire hasta cinco unidades por minuto. Además, el dron es extremadamente silencioso, lo que facilita ataques sorpresa.