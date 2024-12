Los robots pueden decir cómo te sientes por tu sudor

La inteligencia artificial puede interactuar con nosotros en diferentes niveles, hay robots que pueden reaccionar a nuestro estado de ánimo por nuestra voz o nuestra expresión facial, pero saber qué sentimos solo mediante el tacto parece imposible. Solo parece.

Así lo demuestra un nuevo estudio, en el que científicos de la Universidad Metropolitana de Tokio, utilizaron la conductancia de la piel (una medida de lo bien que la piel conduce la electricidad) para evaluar las emociones de 33 participantes a los que se les mostraron videos evocadores de emociones.

Como la conductancia de la piel cambia cuando sudas, los autores, liderados por Yuki Kosuge, encontraron una correlación entre estas mediciones y los videos que provocaban sentimientos de miedo, sorpresa y “emociones de unión familiar”, lo que hace que la conductancia de la piel sea un método preciso para detectar cambios en las emociones en tiempo real.

Cuando esta medida se utiliza junto con otras señales fisiológicas, como el control de la frecuencia cardíaca y la actividad cerebral, la conductancia de la piel podría desempeñar un papel central en el desarrollo de dispositivos y servicios emocionalmente inteligentes, señala el equipo de Kosuge en el estudio.

“Hasta la fecha, pocos estudios han examinado cómo difiere la dinámica de las respuestas de conductancia de la piel entre las emociones, a pesar de que la alta capacidad de respuesta es una característica clave de la conductancia de la piel – afirma el estudio -. Esperamos que nuestros resultados contribuyan al desarrollo de tecnologías que puedan utilizarse para estimar con precisión las emociones, cuando se combinan con otras señales fisiológicas”.

Aunque el estudio no exploró específicamente la integración de la tecnología con la robótica, los sistemas que pueden responder a las emociones humanas tienen varias aplicaciones prometedoras. Estas podrían incluir dispositivos inteligentes que reproduzcan música relajante cuando estás estresado o plataformas de streaming que adapten las recomendaciones de contenido a tu estado de ánimo.

Sin embargo, para ser eficaces, estos dispositivos deben detectar e interpretar las emociones con precisión. En el artículo, los científicos señalaron que las tecnologías típicas de detección de emociones se basan en el reconocimiento facial y el análisis del habla. Estas tecnologías no solo tienden a ser poco fiables, en particular cuando las señales de vídeo y audio no son claras, sino que también conllevan problemas de privacidad inherentes.

Es en este escenario en el que la conductancia de la piel puede ofrecer una solución. Cuando los humanos experimentamos una reacción emocional, sus glándulas sudoríparas se activan, lo que cambia las propiedades eléctricas de la piel. Estos cambios ocurren en uno a tres segundos, lo que proporciona una respuesta muy rápida sobre el estado emocional de una persona.

Para el estudio, los científicos de la Universidad Metropolitana de Tokio colocaron sondas en los dedos de 33 participantes y les mostraron una variedad de vídeos cargados de emociones, incluidas escenas de películas de terror, cortos cómicos y videos de reuniones familiares. El equipo de Kosuge midió la rapidez con la que la conductancia de la piel de los participantes alcanzó su punto máximo y cuánto tiempo tardó en volver a la normalidad.

El estudio reveló patrones distintos para diferentes emociones. Las respuestas de miedo fueron las que duraron más tiempo, lo que los científicos explicaron que probablemente era un rasgo evolutivo que mantiene a los humanos alerta ante el peligro. Las emociones de unión familiar, descritas como una mezcla de felicidad y tristeza, provocaron respuestas más lentas, lo que dijeron que podría deberse a que los dos sentimientos interferían entre sí.

El humor desencadenó las reacciones más rápidas, pero también se desvanecieron con la misma velocidad. La razón de esto no quedó clara de inmediato, pero los científicos señalaron que “la literatura sobre la dinámica de la conductancia de la piel causada por el humor y el miedo” es bastante escasa.

Aunque el método no es perfecto, la combinación de la conductancia de la piel con otras señales fisiológicas (como la frecuencia cardíaca, la electromiografía y la actividad cerebral) podría mejorar la precisión de la técnica.

“Existe una creciente demanda de técnicas para estimar las experiencias subjetivas de los individuos en función de sus señales fisiológicas para proporcionarles servicios emocionalmente evocadores – concluye el estudio -. Por lo tanto, una mayor exploración de estas señales fisiológicas en este estudio, en particular las respuestas de conductancia de la piel, puede hacer avanzar las técnicas de reconocimiento de emociones”.