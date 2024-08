Sábado HardGaming: Repasamos a fondo el VelocityOne Flightdeck (PC)

No son pocos los seguidores y amantes de los simuladores de vuelo, un exigente segmento que tiene la obligación de satisfacer las expectativas de los pilotos virtuales más experimentados, algo que se aplica tanto a nivel de software como para sus múltiples accesorios. En esta línea, durante unos días hemos tenido la oportunidad de viajar alrededor del planeta mientras nos hacemos a los mandos del VelocityOne Flightdeck, un sistema de control de vuelo premium HOTAS (Hands - On Throttle And Stick) de Turtle Beach.

Inspirado en sólidos conceptos de ingeniería espacial avanzada y cazas de última generación, el periférico está diseñado para brindar dominio y control total sobre los sofisticados simuladores de vuelo actuales para PC con Windows 10 y 11. El controlador se compone de un conjunto de funciones diseñadas para ofrecer una simulación de vuelo completa y realista. De modo que asegura la cabina, enciende los motores y prepárate para descubrir este asombroso periférico del fabricante norteamericano.

VelocityOne Flightdeck Turtle Beach

Simulación completa y realista

Entre las características del VelocityOne Flightdeck se incluye la primera pantalla táctil de vuelo del mundo, un HUD OLED personalizable, diseño integral, precisos controles de efecto Hall, una palanca de control modular, modo de enfoque Pro-Aim, un módulo de aceleración inspirado en el 6th Gen Fighter, trinquetes de aceleración ajustables y la integración de varias mejoras de audio de Turtle Beach, entre muchos otros elementos de vanguardia.

Creado específicamente para maximizar la experiencia de simulación, entre otras incursiones menores hemos examinado sus características en programas como ‘Microsoft Flight Simulator’, ‘Star Wars: Squadrons’, ‘Everspace’, ‘War Thunder’, ‘Star Citizen’, o ‘Digital Combat Simulator’. La primera sensación que ofrece el conjunto es que ha sido elaborado para que su precisión y longevidad esté fuera de toda duda. Para lograr tal finalidad, los principales controles de movimiento del joystick incorporan sensores de efecto Hall sin contacto. Su módulo inspirado en los cazas de 6ª generación tiene gatillos de dos etapas, interruptores HAT a la altura de los ojos y botones de disparo multifunción para una respuesta instantánea. Además, puede extraerse de forma sencilla de su base para guardarlo cuando no lo utilices, (o para añadir otros elementos al Flightdeck).

VelocityOne Flightdeck Turtle Beach

Diseñados por el mismo equipo que está detrás de los mejores ‘VelocityOne’, este ejemplar de sistema ‘Flightdeck’ para PC emula a la perfección los controles de aeronaves, aviones de combate de última generación y las naves más avanzadas de la actualidad. El sistema se equipa con botones programables de fácil acceso en el joystick y módulos integrados en la pantalla táctil de vuelo, que facilitan un sinfín de opciones de personalización con la finalidad de adaptarse a las preferencias de cada usuario.

En la práctica el ‘VelocityOne Flightdeck’ proporciona una experiencia HOTAS incomparable gracias a sus controles integrales. Nada menos que 15 ejes y 139 funciones programables permiten a los pilotos personalizar los controles a tu gusto, además de la primera pantalla táctil de vuelo del mundo y una pantalla de visualización frontal OLED, que ofrece niveles sin precedentes de optimización y personalización de rendimiento. En paralelo, la aplicación Flight Hangar de VelocityOne Flightdeck para PC con Windows y dispositivos iOS/Android proporciona una nota de personalización aún más profunda, incluido el control de zonas de iluminación RGB y pantallas táctiles adicionales para que los pilotos amplíen sus configuraciones de vuelo, incluso facilitando comunicaciones de manera realista con las torres de control u otras aeronaves.

VelocityOne Flightdeck Turtle Beach

Realista, completo y universal

El conjunto de cabina de vuelo consta de dos dispositivos individuales conectados mediante USB y como ocurre con el resto de accesorios VelocityOne, el Flightdeck ofrece una experiencia de simulación de vuelo contemporánea que brinda a los pilotos de combate una gran cantidad de opciones de personalización para mantener el control total, ya sea que estés en un acalorado combate aéreo o explorando la inmensidad del espacio.

Por otro lado, la calidad de los materiales y la notable construcción del conjunto proporcionan una incomparable respuesta táctil y reafirma la sensación de tener en tus manos un periférico sólido y duradero. A este respecto, la construcción metálica y una serie de almohadillas de goma de calidad garantizan una base estable en diferentes tipos de superficies, algo importante, ya que asegura una experiencia sin sobresaltos evitando movimientos no deseados del hardware.

VelocityOne Flightdeck Turtle Beach

Conclusiones

‘VelocityOne Flight’ brinda una experiencia de simulación premium, que puede presumir de todo el potencial necesario para satisfacer las expectativas de los pilotos más exigentes. Los comandos puestos a disposición de los jugadores y su gran versatilidad permiten que el conjunto modular se adapte a diferentes tipos de aeronaves, al mismo tiempo que produce vuelos accesibles dependiendo de la escalabilidad de la simulación. Una vez más, los sensores de efecto Hall sin contacto garantizan una precisión de entrada constante, influyendo al mismo tiempo en la fiabilidad del producto. En resumidas cuentas, el periférico ofrece un completo conjunto de comandos para volar una nave virtual sin necesidad de utilizar controladores adicionales, ni combinaciones de teclado o ratón. Es realmente capaz de proporcionar todo lo que necesitas para sentirte en la cabina de un avión tanto si estás de paseo como si te ves librando un intenso combate aéreo.