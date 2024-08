Sábado Hardgaming: Thrustmaster eSwap X Pro (Xbox Series X|S – PC), nos dejamos atrapar por su diseño modular

Cada generación de consolas y ordenadores se acompaña de una gama específica de controladores adaptados y el eSwap X Pro de Thrustmaster, es uno de esos mandos que aprovecha al máximo estas tecnologías; de hecho, además de ser completamente operativo para PC tiene licencia oficial para Xbox Series X|S. Pero en lugar de posicionarse como una alternativa más, nos propone un interesante componente modular. ¿Qué mejoras pueden aportar esta característica a tus partidas? Te invitamos a seguir leyendo para descubrirlo.

Primer contacto

En proporción a un imponente aspecto que lo identifica como un mando de “alto rendimiento”, el controlador eSwap es uno de los mejores ejemplares de su (exclusiva) especie, rivalizando e incluso superando a la mayoría de sus congéneres. Con muchas características que lo convierten en una opción obvia para los jugadores más serios, especialmente en relación a los eSports, el mando también se ha dotado de una herramienta de software para reasignar acciones, funciones y características.

En realidad, el fabricante lo presenta como alternativa al mando Elite de Xbox Series X|S, pero con funciones de hardware y software adicionales y la capacidad para ofrecer un mayor efectivo control sobre tu forma de jugar. Esto es posible gracias a su particular diseño modular, que permite cambiar la posición de los joysticks y el D-pad del controlador. Dicho esto, el mando no dispone de Bluetooth y te tendrás que ceñir a una conexión USB, algo que asegura una precisión fuera de toda duda. ¿Las razones para no incluir Bluetooth? En términos de eSports, por el momento, el cable se mantiene como la conexión más apropiada.

eSwap X Pro Thrustmaster

Configuración modular

Desde el embalaje, se puede asegurar que el eSwap X Pro es un producto de primera calidad. La propia caja destaca con un acabado laminado que se abre con una solapa magnética. Perfectamente protegidos, en su elegante interior se encuentran repartidos los siguientes elementos:

1x controlador ESWAP X PRO

1x cable micro-USB a USB

1x destornillador

2x tapas mini-stick

1x bolsa

1x Manuales de instrucciones

eSwap X Pro Thrustmaster

Una vez fuera de la caja las sensaciones se extienden hasta su diseño. En el primer contacto se puede percibir una ergonomía y peso adecuados. Si bien el diseño puede resultar familiar en comparación del controlador Xbox, con el botón exhibiendo su logotipo y el botón "Compartir" como en Series X|S, el eSwap X Pro adopta una forma ligeramente diferente, con una parte central voluminosa y sujeciones más esbeltas. En líneas generales, este mando es más ancho y largo que un controlador de Xbox, pero no pierde un ápice de confort por ser más voluminoso. En realidad, el tamaño adicional seguramente se deba a su ingenioso conjunto de módulos intercambiables. Es lo que Thrustmaster llama tecnología “T-MOD” y te permite tener el diseño clásico del mando de Xbox, un diseño simétrico similar al de PlayStation o ir más allá y habilitar hasta tres joysticks analógicos (ya que se pueden adquirir módulos suplementarios por separado). Cada sección se puede sustituir fácilmente tirando de él, mientras que el del pad direccional requiere un poco más de esfuerzo, ya que debe utilizarse un destornillador para fijarlo (también incluido en el paquete). Esos módulos no solo permiten configuraciones de botones personalizadas, sino también un reemplazo sencillo en caso de daños o simplemente desgaste.

eSwap X Pro Thrustmaster

Todos estos elementos intercambiables se mantienen firmemente sujetos en su lugar, sin ofrecer muestra alguna de oscilación gracias a un conjunto de potentes imanes que aseguran la sujeción. Además, las tapas de los joysticks también se pueden quitar fácilmente desenroscándolas y reemplazándolas por unas cóncavas o convexas (incluye un juego de cada una). Hay otros componentes extraíbles como los gatillos RT y LT, asegurados mediante tornillos, pero en general puede presumir de valores de fabricación y materiales extremadamente sólidos.

Lo ponemos en acción

Para comenzar, dejar claro que este pad se toma muy en serio su rendimiento. El eSwap X Pro se promociona como un dispositivo que incluye sticks analógicos de última generación (NXG) que, en comparación con los mandos anteriores de la serie, se benefician de una mayor tasa de resistencia física (hasta un 33% superior), una precisión de centrado mejorada (hasta un 66% superior) y el doble de vida útil. Si bien, estos son argumentos comerciales muy sólidos, una vez en funcionamiento, el mando y todos sus elementos se comportan por encima de lo que esperas de un controlador de los denominados “premium”. El movimiento es eficiente, la puntería es precisa y los botones responden a cada pulsación con maneras milimétricas, pero además de ser satisfactorio, ofrecen una respuesta audible en cada pulsación para asegurarte de si has ejecutado una orden de acción.

eSwap X Pro Thrustmaster

Alto rendimiento

En cuanto a los gatillos, cuentan con un mecanismo de bloqueo físico en la parte posterior. Al activarlo se reduce su rango de recorrido físico en un 50 %. Este trayecto más corto permite realizar la acción deseada más rápido, con menos esfuerzo y puede suponer una clara ventaja en experiencias de disparos que requieren rápidas respuestas. Mientras, en la parte posterior del dispositivo, también puedes observar otros 4 botones similares a los que se encuentran en los controles Xbox Elite, pero con el eSwap X Pro, estas teclas adicionales se pueden asignar sobre la marcha con solo presionar unos botones. Además, almacena dos perfiles para que puedas cambiar fácilmente entre configuraciones preconfiguradas.

eSwap X Pro Thrustmaster

Pero no acaba aquí la asignación de controles. Con el software ThrustmapperX, se abre un nuevo acceso a asignaciones y personalización avanzadas. Además de reasignar más de las 4 botones de la parte trasera, puedes decidir sobre prácticamente todo (excepto Menú, Ver y Compartir), ajustar la sensibilidad, las zonas muertas y proponer unos niveles de vibración a tu gusto. Tienes control sobre los cuatro motores de vibración. Dos están en las agarraderas, mientras que los otros dos ejecutan la acción en los gatillos. El software es increíblemente sofisticado y permite ajustar con precisión la configuración del controlador para obtener un rendimiento óptimo. En la parte inferior del controlador todavía hay espacio para algunos botones adicionales a ambos lados del conector para auriculares. En el lado derecho se sitúan las teclas de mapeo y perfil, mientras que en el lado izquierdo encontrarás un botón para silenciar el micrófono y ajustar el volumen de los auriculares. En PC destaca la facilidad de instalación, gracias a la compatibilidad nativa de los controladores de Xbox en Windows, una característica que se utiliza mucho aquí. Como tal, el eSwap X Pro también ofrece una increíble cantidad de personalización del software.

eSwap X Pro Thrustmaster

Conclusiones

el eSwap X Pro es un controlador de alta calidad que tiene muchas ventajas, una opción muy atractiva para los más exigentes en términos de calidad, durabilidad, personalización y facilidad de uso. Si buscas un mando personalizable para Xbox Series X|S, Xbox One y PC con una gran cantidad de opciones de personalización y con todas estas funciones, estás de suerte. Aunque la suerte también tiene un coste elevado.