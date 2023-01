Stadia desbloquea la compatibilidad en sus controladores para darles una nueva vida.

Programado para finalizar sus servicios esta misma semana, Google Stadia permitirá que sus controladores se sigan utilizando en otros dispositivos una vez clausurada la fallida plataforma de juego en streaming. En noviembre de 2022, la empresa aseguraba el reembolso de las compras de Stadia a sus clientes, incluidos los mandos de control, pero ahora han decido que no tendrán que devolver el producto para recibir el dinero. De esta manera se da una nueva oportunidad de uso a su controlador.

Como un “regalo de despedida” para sus usuarios, la compañía ha habilitado una actualización destinada a los accesorios que desbloqueará el uso de conexión a través de Bluetooth. Cuando se lanzaron estos periféricos se prometió una latencia reducida en comparación con otros dispositivos de la misma categoría, elemento que se perderá con la nueva configuración del mando, ya que para ello se realizaban conexiones WiFi a los servidores de la empresa, lo que ayudaba a garantizar que estuvieran completamente sincronizados con la acción que se veía en pantalla.

