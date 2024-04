TikTok prohibido: la cámara de diputados de Estados Unidos ya elevó su proyecto de ley al senado

Se esperaba. Era algo que se sabía que iba a ocurrir ya desde hace unos años, cuando Estados Unidos comenzó su particular guerra tecnológica con China, y la primera víctima fue Huawei. Ahora le toca el turno a la red social de origen chino TikTok: esta aplicación no podría formar parte de las tiendas virtuales en el país.

Si bien no se trata (aún) de una ley, sí ha dado un paso importante para convertirse en una realidad, teniendo en cuenta que hoy mismo los legisladores de la cámara baja aprobaron un proyecto de ley para sellar la prohibición.

El dato más interesante no es que la votación haya sido de 360 contra 58, sino que el proyecto forma parte de un paquete de ayuda de amplio alcance para Israel y Ucrania. De ese modo ponen, al mismo tiempo, el foco en las prisas para el senado y lo vinculan a dos conflictos bélicos activos. Y, como se trata de un paquete de leyes, todo se juega a blanco o negro: si no aprueban una, no se aprueba ninguna. Un pulso complejo de política, tecnología y defensa.

En Estados Unidos la red social cuenta con 170 millones de usuarios y su empresa matriz ByteDance ya lleva meses enfrentándose al congreso estadounidense por la prohibición. De hecho, este proyecto de ley se parece mucho a una versión previa, aprobada en marzo, que prohibiría la presencia TikTok en las tiendas de aplicaciones de EE. UU. a menos que encuentre un nuevo propietario y rápidamente.

Los analistas políticos esperan que el senado apruebe las ayudas a Israel y Ucrania, dada la situación actual en ambos países, lo que haría que TikTok se viera forzado a reaccionar más rápido de lo pensado. Paul Gallant, analista de políticas de la firma de investigación de mercado Cowen Inc. estima que las probabilidades de aprobación en el Senado son del 80%, en una entrevista con The New York Times.

"Creemos que es poco probable que TikTok sea eliminado del paquete más grande del proyecto de ley – señala Gallant -. Es probable que el Senado apruebe la legislación dentro de una o dos semanas, aunque los líderes del Senado han indicado que podría aprobarse incluso cuanto antes”.

A eso hay que sumarle que el presidente Joe Biden ya había señalado que firmaría la legislación sobre TikTok si llega a su escritorio. Detrás de esta ley se encuentra el temor de la política estadounidense de que su origen chino se convierta en un riesgo para la seguridad nacional.

La versión del proyecto de ley aprobada el sábado, si se firma, le daría a TikTok 270 días para encontrar un nuevo propietario, frente a los aproximadamente seis meses contemplados en versiones anteriores. Pero la Casa Blanca tiene la opción de extender ese plazo otros 90 días: TikTok debería cambiar de dueño en un año para seguir estando disponible en Estados Unidos.

Como era lógico, TikTok se ha opuesto abiertamente al proyecto de ley. Durante semanas, TikTok ha llevado a cabo una intensa campaña en un intento por derrotar la legislación, argumentando que viola los derechos de la Primera Enmienda de sus usuarios y amenaza a las pequeñas empresas.

It is unfortunate that the House of Representatives is using the cover of important foreign and humanitarian assistance to once again jam through a ban bill that would trample the free speech rights of 170 million Americans, devastate 7 million businesses, and shutter a platform…