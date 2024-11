De Yakuza a Like a Dragon: Cronología de un viaje a través del inframundo japonés

La franquicia ‘Yakuza’, (‘Ryū ga Gotoku’ en Japón) en su segunda era actualizada como ‘Like a Dragon’ se lanzó por primera vez en Japón para PlayStation 2 en diciembre de 2005. Los orígenes de la serie se remontan al plan de Toshihiro Nagoshi, un diseñador que quería crear un juego que explorara la vida de los yakuza, la mafia japonesa, y su cultura.

El nacimiento de una leyenda

El primer juego, ‘Yakuza’, introdujo a Kazuma Kiryu, el protagonista que se convirtió en un símbolo de la franquicia. La historia le sigue mientras navega por el inframundo del crimen en Japón, enfrentándose a desafíos que combinan acción, drama y elementos de la vida cotidiana. El juego fue muy bien recibido de puertas adentro por su rica narrativa y su representación detallada de la vida en la ciudad ficticia de Kamurocho, basada en el famoso distrito de Kabukichō en Tokio.

Yakuza/Like a Dragon y la mafia (en japonés)

En su Japón natal creció con secuelas y spin-offs, cada uno profundizando en la narrativa de Kiryu y presentando nuevos personajes y mecánicas de juego. ‘Yakuza 2’ (2006) continuó la historia, seguido por otros capítulos que exploran diferentes aspectos de la vida yakuza. Con cada entrega, la serie ha evolucionado para incluir más minijuegos, misiones secundarias y una experiencia de mundo abierto, lo que ha ampliado su atractivo. No obstante, ‘Yakuza’ no ganó relevancia en España hasta el lanzamiento de ‘Yakuza 0’ (2015), que actuó como precuela y atrajo una interesante cantidad de nuevos jugadores. Esta entrega, junto con la localización de las publicadas con anterioridad, ayudó a cimentar una base de seguidores que se ha extendido por todo el mundo.

Con el estreno de la serie ‘Like a Dragon: Yakuza’ en Amazon Prime, la franquicia se abre al mundo mostrando la potente trayectoria de sus personajes más emblemáticos. A continuación, exploramos los títulos principales de la serie y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, permitiéndonos durante dos décadas sumergirnos en un Japón urbano lleno de drama, acción y un toque de surrealismo.

Yakuza 0

Lanzamiento original: marzo de 2015 (PS3, PS4)

Considerado como el punto de partida ideal para nuevos jugadores, ‘Yakuza 0’ se desarrolla en 1988 y narra la historia de cómo Kazuma Kiryu y Goro Majima se involucran en el mundo de la yakuza. Este juego explora la ambición y la violencia de la época, todo enmarcado en los vibrantes escenarios de Tokio y Osaka. Además de su oscura narrativa de crimen y redención, está repleto de minijuegos y actividades paralelas que ofrecen un contraste único a la historia principal. Parcialmente adaptado para atraer a un público occidental, este título presenta mecánicas más actuales y accesibles, lo que ayudó a cimentar la popularidad de la franquicia en el mercado internacional.

Yakuza

Versión remasterizada: ‘Yakuza Kiwami’ - enero de 2016 (PS4)

Originalmente lanzado en 2005, el primer título de la serie fue remasterizado como ‘Yakuza Kiwami’. El término "Kiwami", que significa "extremo", refleja el esfuerzo por mejorar los aspectos técnicos del original sin perder su esencia, convirtiendo esta remasterización en una excelente puerta de entrada para nuevos jugadores. Esta versión ofrece gráficos mejorados y mecánicas actualizadas. En el juego, Kazuma Kiryu sale de prisión después de ser condenado por el asesinato de un líder rival, solo para verse envuelto en conspiraciones que amenazan a su clan, el Tojo. La ambientación en Tokio y el estilo de combate característico se mantienen, ofreciendo una experiencia rica en acción y narrativa.

Yakuza 2

Versión remasterizada: ‘Yakuza Kiwami 2’ - diciembre de 2017 (PS4)

En ‘Yakuza 2’, Kazuma Kiryu se enfrenta a una nueva amenaza para el clan Tojo, esta vez relacionada con la mafia china. Ambientada un año después de los eventos del primer juego, la trama es recordada por su narrativa y el desarrollo de personajes. La versión Kiwami actualiza el juego original con gráficos modernos y un sistema de combate mejorado. ‘Yakuza 2’ es fundamental para quienes buscan comprender la progresión de los personajes y el desarrollo de las rivalidades que dan forma a la narrativa de la serie.

Yakuza 3

Lanzamiento original: febrero de 2009 (PS3)

Versión remasterizada: ‘Yakuza 3 Remastered’ - agosto de 2020 (PS4)

Tras los intensos eventos de los juegos anteriores, ‘Yakuza 3’ lleva a Kazuma Kiryu a Okinawa, donde intenta dejar atrás su vida criminal para dirigir un orfanato. Sin embargo, el pasado lo alcanza cuando intereses oscuros amenazan su nuevo hogar, obligándolo a volver a la acción. La versión remasterizada presenta gráficos mejorados y es crucial para entender la evolución emocional de Kiryu. Este título muestra un lado más humano del protagonista y destaca el sentido de responsabilidad que desarrolla a lo largo de los años.

Yakuza 4

Lanzamiento original: marzo de 2010 (PS3)

Versión remasterizada: ‘Yakuza 4 Remastered’ - agosto de 2020 (PS4)

En ‘Yakuza 4 Remastered’, la historia se expande al presentar cuatro protagonistas jugables, cada uno con su propio estilo de combate y narrativa. La trama gira en torno a un asesinato que pone en peligro la paz en Kamurocho, y los personajes deben unir fuerzas para resolver el misterio. Esta entrega fue innovadora al diversificar a los protagonistas, ampliando las perspectivas sobre el inframundo de la yakuza. La variedad de personajes y estilos de juego hace de ‘Yakuza 4’ una experiencia única, enriqueciendo la mitología de la franquicia.

Yakuza 5

Versión remasterizada: Yakuza 5 Remastered - agosto de 2020 (PS4)

Lanzado originalmente en 2012, ‘Yakuza 5’ continúa la tendencia de múltiples protagonistas y presenta cinco personajes jugables con historias y motivaciones distintas. La trama se desarrolla en cinco ciudades de Japón, abordando temas de familia, lealtad y ambición, que son centrales en la serie. Con su enfoque expansivo y su jugabilidad variada, es uno de los títulos más complejos de la franquicia y ofrece una mirada multifacética a la cultura y las realidades sociales de Japón.

Yakuza 6: The Song of Life

Lanzamiento original: diciembre de 2016 (PS4)

‘Yakuza 6’ marca el capítulo final de la saga de Kazuma Kiryu, que parte en busca de respuestas sobre su hija adoptiva, Haruka, y los motivos de su desaparición. La narrativa explora las consecuencias de las decisiones del protagonista a lo largo de su viaje, ofreciendo un desenlace emocionante a su historia. Este título representa una conclusión digna para la travesía de Kiryu, con gráficos mejorados y mecánicas más modernas que preparan el camino para nuevos protagonistas e historias.

Judgment

Lanzamiento original: diciembre de 2018 (PS4)

‘Judgment’ es un spin off de la serie que se centra en Takayuki Yagami, un ex abogado convertido en detective que investiga una serie de asesinatos en Kamurocho. En medio de conspiraciones en el inframundo yakuza, Yagami busca redención y justicia mientras descubre escenas del crimen y persigue sospechosos en intensos combates. Este juego ofrece una perspectiva única del universo Yakuza, centrándose en la investigación y los misterios, al tiempo que mantiene el drama y la atmósfera intensa que caracterizan la serie.

Lost Judgment

Lanzamiento original: septiembre de 2021 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

La secuela, ‘Lost Judgment’, sigue a Yagami mientras investiga un complicado caso de acoso que involucra crímenes aún más oscuros. Ambientado en Kamurocho y Yokohama, el juego equilibra temas de justicia y venganza, con mecánicas de combate e investigación que incluyen persecuciones y recopilación de pistas. Esta secuela expande su universo propio, aportando nuevas habilidades de combate y minijuegos. El videojuego ofrece una mirada más oscura del universo Yakuza, explorando dilemas morales y el lado más oscuro de la justicia.

Yakuza: Like a Dragon

Lanzamiento original: noviembre de 2020 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

En 2020, ‘Yakuza: Like a Dragon’ marcó un hito al introducir una nueva era en la franquicia. La serie se reinventa con un nuevo protagonista, Ichiban Kasuga, y presenta un cambio hacia el combate por turnos. Abandonado por su antiguo grupo yakuza, Ichiban busca venganza y se encuentra inmerso en una historia llena de traiciones y descubrimientos. Este innovador planteamiento, junto con la inclusión de cantidad de referencias a juegos anteriores, ofrece una experiencia que combina nostalgia e innovación, atractiva tanto para nuevos jugadores como para veteranos.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Lanzamiento original: 2023 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

La franquicia continúa expandiéndose con ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’, un título que se lanzó en 2023. Este juego profundiza en la historia de Kazuma Kiryu, enlazando eventos de 'Yakuza 6' y 'Like a Dragon: Infinite Wealth'. Con un enfoque en la acción, el título ofrece alrededor de 30 horas de contenido, brindando una experiencia intensa y envolvente.

Like a Dragon: Ishin!

Lanzamiento original: 2023 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

‘Ishin!’ nos lleva al Japón de la década de 1860, siguiendo la historia de Sakamoto Ryoma, un samurái que busca venganza tras el asesinato de su mentor. Infiltrándose en el grupo Shinsengumi, Ryoma busca desentrañar la corrupción y descubrir la verdad detrás del crimen. Con un sistema de combate que combina espada, pistola y lucha cuerpo a cuerpo, este título mantiene la acción característica de la serie ‘Yakuza’ mientras presenta una ambientación histórica rica en detalles.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Lanzamiento original: enero de 2024 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Por último, ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’, ha demostrado ser la entrega más ambiciosa de la serie. Con Ichiban y Kiryu como protagonistas, este juego expande el mundo abierto y presenta nuevos sistemas de exploración e interacción. La historia comienza cuando Ichiban recibe información sobre su madre biológica, Akane Kishida, a quien creía muerta. Su búsqueda lo lleva a Honolulu, donde se une a Kiryu, que también está en la isla buscando a Akane. Juntos deben enfrentarse a diversas organizaciones criminales locales, al tiempo que Kiryu lidia con su propio conflicto personal relacionado con su salud.

Un largo viaje

Completar el viaje a través de la franquicia ‘Yakuza’ es como culminar un maratón emocional que revela el corazón del Japón urbano y los complejos dramas de sus personajes. La serie se adentra en temas de lealtad, poder y sacrificio en el inframundo de la mafia japonesa,

Con títulos principales, spin-offs como ‘Judgment’ y la evolución con ‘Like a Dragon’, la franquicia ha tomado direcciones que nos permiten explorar interesantes historias combinando acción, comedia y momentos de introspección. Sin importar por dónde empieces, siempre sorprende, ofreciendo una combinación inolvidable de drama, acción y un toque de surrealismo. Un viaje a través de un universo que no solo revela las complejidades del inframundo criminal japonés, sino que también nos invita a reflexionar sobre temas universales como lealtad, sacrificio y redención.

Los títulos están disponibles en múltiples plataformas, incluidos PlayStation, Xbox y PC. Pero, además, puedes disfrutar de la serie ‘Like a Dragon: Yakuza’ ahora en Amazon Prime, donde se expone la potente trayectoria de estos personajes emblemáticos. Si te ha intrigado la rica historia de la franquicia, no hay mejor momento para sumergirte en este mundo despiadado.