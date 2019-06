Spyro anuncia el estreno de su trilogía Reignited Trilogy en PC y Switch

Hace un año, Spyro, el popular y simpático dragón hacía su regreso con Spyro Reignited Trilogy y, este año, a partir del 3 de septiembre, hará lo propio en Switch y PC a través de Steam. La trilogía permitirá a los seguidores del dragón púrpura acceder a los tres títulos originales con increíbles gráficos en su versión para PC. La trilogía, incluye los títulos Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! y Spyro: Year of the Dragon.

Con el lanzamiento en Switch, Spyro Reignited Trilogy supondrá el debut de los tres títulos originales en la consola. La trilogía será la primera aparición de Spyro en la plataforma desde el lanzamiento de Skylanders Imaginators en 2016, convirtiéndose así en el primer título de Spyro para la casa en 11 años. Spyro desplegará también sus alas en PC a través de Steam en increíble 4K y con una resolución que dejará sorprendidos, tanto a los jugadores de siempre como a los nuevos seguidores.

Spyro Reignited Trilogy presenta el entrañable juego con más de 100 niveles, secuencias de recompensas mejoradas, un nuevo diseño de los alocados dragones, incluyendo entre muchos otros, a la libélula Sparx, Hunter, Sheila, Agent 9 y Sgt. Byrd. La trilogía también incluye ambientes mejorados, una banda sonora remasterizada, controles actualizados, iluminación completamente nueva y una cinematografía recreada, que aporta un toque de dinamismo adicional a esta aventura.