El gadget del sábado: Xiaomi Watch 2 Pro, preparado para competir

Del mismo modo que los teléfonos móviles han pasado de ser usados para realizar llamadas a convertirse en sistemas de entrenamiento, cámaras, mapas y decenas de otras capacidades, los relojes inteligentes siguen el mismo paso. Ya no solo dan la hora, ni siquiera miden únicamente nuestros pasos o reciben llamadas: se han convertido en ayudas para la evaluación médica (sin ser dispositivos médicos específicos, aclaramos), facilitan la ubicación en nuestro entorno y actúan por sí mismos en ciertas ocasiones, como cuando detectan una caída y llaman al contacto de emergencia.

Por ello no es extraño que Xiaomi se suba de forma definitiva a este tren con su nuevo Watch 2 Pro, recién llegado a España. Así como la identidad de un smartwatch de Apple es inconfundible y los de Samsung también pueden identificarse con cierta facilidad, este reloj no tiene huellas de pertenecer a ninguna marca específica. De hecho, su diseño es tan sencillo y directo que, visto rápidamente, ni siquiera parece un smartwatch gracias a sus diferentes correas y sus materiales (acero inoxidable). Le suma una corona giratoria y un botón central (operativo, no decorativo) que añade otra “capa” de verosimilitud al reloj.

El botón del lateral permite acceso a funciones personalizables. La pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas es muy buena… en condiciones óptimas de luminosidad, pero al contar con solo 600 nits, si se enfrenta a una fuente de luz directa, le cuesta “responder” adecuadamente.

Pero lo que más destaca del reloj es la apuesta de Xiaomi por WearOS de Google, el sistema operativo más utilizado, lo que le abre las puertas a una gran cantidad de opciones. Xiaomi también ha apostado por un procesador Snapdragon W5+ Gen 1, la solución de Qualcomm para relojes inteligentes de gama alta. A esto le suma una memoria RAM de 2 GB y 32 GB de almacenamiento.

La batería es de 495 mAh, cuenta con carga magnética y una autonomía, en la teoría, de 65 horas. No parece mucho al lado de otras opciones que tienen una vida más larga, pero hay que tener en cuenta que tiene un “cerebro” que consume mucho. No se trata de un smartwatch diseñado para usarse como opción deportiva (pese a que tiene 150 modos de deportes diferentes) exclusivamente. Su propósito es actuar como un centro de procesamiento de datos en la muñeca. De ahí que cuente con todo el ecosistema de aplicaciones de Google, desde Maps, el asistente inteligente y Wallet.

Si bien tiene la desventaja de un cerebro que consume mucho, lo compensa con una carga rápida eficiente. Su diseño es elegante y tiene una resistencia de 5 ATM, también al polvo y a las salpicaduras. ¿Significa esto que está pensado para deportistas? No. A menos que sean exclusivamente de gimnasio y la posibilidad de que se roce con otros objetos sea nula, no es un reloj concebido para la carretera.

Veredicto:

Sin duda se trata de la mayor apuesta de Xiaomi hasta la fecha por un reloj inteligente, con una nota de 8/9 en todas las capacidades, pero sin sobresalir en ninguna específica en el mercado. Se trata de un smartwatch que durará varios años y se adaptará y actualizará a los avances. A partir de €269.