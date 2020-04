Indignación de la Policía al colarse en una rueda de prensa en Moncloa “que los que no tienen estudios se meten a policía”

La primera rueda de prensa en Moncloa por videoconferencia ha sido un caos y ha encendido a las Fuerzas de Seguridad de nuestro país después de que por el lío organizativo y al intentar dar paso a los medios de comunicación acreditados se colase en la retransmisión en directo el comentario de un periodista enfadado con el desorden: “Yo no tengo la culpa de que usted no tenga estudios y se haya tenido que meter a policia”, mientras se esperaban las preguntas del representante de Redacción Médica a los ministros Salvador Illa y José Luis Ábalos.

Las redes sociales no tardaron en hervir contra el desprecio de los agentes que están trabajando duro y arriesgando su vida en la lucha contra el coronavirus.

“Lamentable lo que acabo de presenciar en TV1, es una falta de respeto brutal. Me parece lamentable” Indica un policía nacional en su perfil privado de Facebook. “Yo he decidido no ver más ruedas de prensa" comentaba otro. “La verdad que se hacen eternas, se parecen a Fidel Castro”, “retratados han quedado los de RTVE”, " no tendremos estudios como el dice, pero somos profesionales y tenemos más cojones que ellos para estar al pie del cañón", “Más de lo mismo, otros que piensan en el gasto superfluo”, son comentarios por las redes sociales.

Los grupos de policias nacionales han arremetido contra los periodistas, especialmente contra Televisión Española que es quién retransmitía la rueda informativa, así como contra Moncloa por haber permitido ese comentario sin exigir responsabilidades. Antes del incidente, y ante las dificultades de de comunicación, el secretario de Estado de Comunicación, Iván Redondo, pidió a los periodistas que por favor tuviesen sus canales de sonido activos, lo que provocó que saliesen al aire los comentarios entre ellos y con los técnicos de sonido.

Tras las críticas de asociaciones de periodistas y la negativa de diferentes medios de comunicación a participar en las ruedas de prensa trucadas de Moncloa, , entre ellos LA RAZÓN, en las que Iván Redondo filtraba las preguntas y los comparecientes acababan informando exclusivamente de lo que querían, el Gobierno rectificó y cambió el modelo a través de videoconferencia para que los periodistas puedan preguntar y repreguntar lo que considerasen necesario. Pero la primera de ellas, hoy a medio día, con los ministros Salvador Illa y José Luis Ábalos, no solo ha sido un caos técnico, sino que ha encendido a las Fuerzas de Seguridad nuevamente contra el Gobierno por permitir un desprecio hacia su sector.

No es la primera vez que la comparecencia del Gobierno durante la crisis de coronavirus levanta las iras de las Fuerzas de Seguridad. La primera vez fue el propio Pedro Sánchez cuando dijo un día antes de decretar el estado de alarma que a la policía o al guardia civil . "ya no las vemos como gasto superfluo”, lo que indignó a los agentes que recordaron cómo trabajan sin los medios necesarios y “estamos cayendo como moscas”.