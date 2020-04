El lenguaje escrito y el audiovisual siempre han sabido encajar. Cuando se trata de un libro cuyas palabras han emocionado a numerosos lectores, cualquier adaptación, sea al cine o en forma de serie, es bienvenida. Y también al contrario: numerosas novelas y memorias han sido rescatadas del olvido gracias a las iniciativas que les han dado forma en lo audiovisual. Hoy se celebra el Día del Libro de una manera insólita: ni las Ramblas de Barcelona se llenarán de personas con rosas en las manos, ni habrá un nuevo Premio Cervantes. Pero no debemos dejar que la cuarentena frene nuestras curiosidades. Por ello, dándole un toque seriéfilo a la celebración y un homenaje a la palabra impresa, las diferentes plataformas ofrecen títulos que existen gracias a novelas de historia, ciencia ficción, autobiográficas o distópicas que, de emocionar con la lectura, pasan a impactar en lo audiovisual.

Conocer las adaptaciones de libros que se han transformado en series puede ser un arma (positiva) de doble filo: si conoces la novela, puedes permitir que la imaginación se materialice, pero, si no la conoces, la serie puede acercarte a ella. No hay tantas series adaptadas como libros existen, pero sí hay varias que han alcanzado tanto éxito como el formato en el que se inspiran. Ejemplo de ello es, sin lugar a duda, «Juego de Tronos» (HBO). La saga de George R. R. Martin ha dado la vuelta al mundo tanto en papel como en vídeo. El primer tomo se publicó en 1996 y el año pasado se estrenó la que sería la última temporada de la serie.

Respeto hacia el papel

Sin embargo, el ritmo acelerado que exige una ficción no se lo puede permitir un libro, por lo que «Juego de Tronos» se ha adelantado incluso a la palabra de su creador. Situación similar ocurre con «El cuento de la criada» (HBO), basada en la novela distópica que Margaret Atwood publicó en 1985 y cuya adaptación ha seguido su propio rumbo ante el gran recibimiento. Asimismo, series como «Sherlock» (Netflix), que se inspira en las novelas de Arthur Conan Doyle, o «You» (Netflix), basada en las novelas que Caroline Kepnes publicó en 2014, se toman sus propias licencias a la hora de interpretar y trasladar palabras a la pantalla. Eso sí, con el respeto al papel siempre presente.

La moda de adaptar libros a la pequeña pantalla no solo no es una novedad, sino que cada vez es más común. Entre los últimos grandes estrenos de las diferentes plataformas, varias son adaptaciones de libros. De hecho, podríamos decir que se encuentran entre esas «series del momento» que tanto nos gusta llamar. Es el caso de «Unorthodox» (Netflix), serie que ha impactado a un gran público y cuya historia se basa en las memorias de Deborah Feldman («Unorthodox: The scandalous rejection of my hasidic roots», 2012). También «Mozart in the jungle» (Amazon Prime), que ya cuenta con cuatro temporadas, se basa en una autobiografía: esta vez de la oboísta Blair Tindall, que narra en tono de comedia su experiencia en la Sinfónica de Nueva York en «Mozart in the jungle: sex, drugs and classical music». Por su parte, en cuanto a series nuevas, destacan «La conjura contra América» (HBO), basada en la novela histórica que Philip Roth lanzó en 2004, y «Locke & Key» (Netflix), inspirada en las series cómicas de Joe Hill y el dibujante Gabriel Rodríguez y que ha renovado por segunda temporada.

Clásicos y «best-seller»

La lista es bastante larga, casi tan inabarcable como los aparentemente infinitos catálogos de cada plataforma de «streaming». Otros títulos muy sonados en pantalla y, por tanto, en escrito, han sido «Guerra y paz» (Filmin), basada en la clásica novela de León Tolstoi, «El tiempo entre costuras» (Amazon Prime), inspirada en el «best-seller» de María Dueñas, o «The man in the high castle» (Amazon Prime), basada en la novela histórica de Philip K. dick («El hombre en el castillo», 1962). Con estos y los títulos que, aún sin desmerecer mención, se quedan en el tintero, la adaptación de libros seriéfila se convierte en una fuente interminable de satisfacción para el ojo del lector-espectador.