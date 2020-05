Rosa María Mateo desvela que la presencia del Gobierno en los informativos de TVE es del 66%, frente al 15,7% del PP

La comparecencia celebrada el martes de Rosa María Mateo, administradora única provisional de RTVE, ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario en el Congreso estuvo lo más lejos posible de la serenidad y la seriedad. Tanto ella como los representantes de los partidos políticos mantuvieron una conversación que terminó en bronca y enfrentamiento, algo nada sorprendente para quienes acostumbran a ver los plenos del Gobierno. Se trataba de la primera comparecencia en la Comisión Mixta de RTVE desde que estalló la pandemia y, ante las preguntas planteadas, la ejecutiva no cesó de defender repetidamente la neutralidad de la institución que regenta, sobre todo durante la situación actual.

Esta insistencia en la imparcialidad de RTVE se dio ante las cuestiones planteadas en la Comisión por parte de la oposición al Gobierno, que en su mayoría fueron críticas hacia la cobertura de la entidad durante la crisis del coronavirus. Mientras que los diputados de Vox lamentaron el tratamiento que TVE ha dado a su partido tildándole de ser de “extrema derecha”, Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, le preguntó si cree que la televisión que administra ha sido “imparcial, fiable y eficaz” a la hora del tratamiento a la información sobre el Covid-19. Ante esto, Mateo replicó que “por supuesto ha sido imparcial y lo seguirá siendo, ha sido muy útil como servicio público, pero ustedes se han obsesionado con que se está intentando atacar a la Comunidad de Madrid, y no es así”.

Rosa María Mateo desveló que la presencia del Gobierno en los informativos de TVE en marzo fue del 66%, mientras que la del PP fue del 15,7%; la del PSOE del 5,5%, Ciudadanos del 5%, Vox rozó el 2%, Unidas Podemos un 1,1%, ERC el 1,67%, PNV el 1,15% y el Grupo Plural el 1,23%. Estos datos los ofreció la ejecutiva al contestar a una pregunta de Carmen Riolobos, diputada del PP, quien le acosó de “estar al servicio del gobierno socialcomunista de la Moncloa” y de que TVE “minimiza las críticas al señor Sánchez” por su “malísima” gestión en la pandemia y ofrecer “sermones de 90 minutos (del Presidente), que parece Fidel Castro”. Pero, ante todo, le recriminó que TVE no ofreciera la rueda de prensa del lunes de Pablo Casado. La administradora justificó tal diferencia explicando que “hemos ofrecido, en directo por su evidente interés público, todas las comparecencias y declaraciones del Gobierno sobre la pandemia, así como las intervenciones y declaraciones de las ditintas fuerzas políticas con representación parlamentaria”.

“Cuatro errores”

“RTVE es un medio de comunicación publico, pero no gubernamental y goza de total autonomía”, zanjó Mateo, y lo quiso aclarar explicando cómo se eligen a aquellos que aparecen en pantalla: “Se selecciona a los analistas con criterios profesionales y aplicando siempre el criterio de pluralismo. Se han abordado todos los temas polémicos, afectaran al Gobierno Central o a los autonómicos, y se ha dado voz a todas las fuerzas políticas”. Asimismo, explicó con datos dicho esfuerzo: desde marzo TVE ha realizado “cerca de mil entrevistas, la mayoría a expertos sin preguntarles a ninguno su filiación política”. Asimismo, recalcó que, en términos de veracidad, “se han comprobado todas las informaciones y se han desechado los bulos”, así como reconoció que “hemos actuado dando claridad en los contenidos para dar respuesta a las preocupaciones de los españoles”. “¿Qué nos hemos podido equivocar y cometer errores? Sí, señoría. En 5.000 horas de trabajo hemos cometido cuatro errores”, objetó, puntualizando que TVE ha emitido 3.000 noticias sobre la pandemia.

En cuanto al cargo de Mateo, que puso a disposición de Gobierno a principios de año, la diputada Riolobos le invitó a que “dimita de una vez”. Sin embargo, la administradora explicó ante el Senado que “no voy a presentar mi dimisión hasta que ustedes no decidan (refiriéndose a sus señorías) quién tiene que dirigir RTVE”. “Ustedes seguirán diciendo ‘márchese’, y yo les diré ‘arréglenlo ustedes, que es su problema, no el mío’”.

Todos los canales de luto

Según anunció Mateo durante su comparecencia, a partir de hoy todos los canales de RTVE -excepto el infantil Clan- serán señalizados con un crespón negro, acorde con los 10 días de luto nacional decretados por el Gobierno. Ante las reiteradas peticiones de la oposición para que la televisión pública mostrara dicho lazo con anterioridad, la administradora precisó que se ha decidido hacerlo ahora porque habría hecho “más difíciles los momentos de evasión” de los espectadores.

La ejecutiva, que ha subrayado el esfuerzo de RTVE de ofrecer una “programación centrada en la información de servicio público”, destacando la importancia de potenciar la información en La 1 y Canal 24 horas y el apoyo educativo en Clan y La 2, protagonizó el martes una comparecencia tan polémica como propensa a revolucionar las redes. Esto último vino dado en un lapsus que cometió mientras intervenía y que corrigió sin inmutarse: en lugar de Radio Televisión Española dijo “Radio Televisión espantosa”.