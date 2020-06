«La España llena» de héroes anónimos sale a la luz

Los españoles solemos apreciar más los éxitos de otros países que lo que se hace en nuestra propia tierra y habitualmente no valoramos nuestras virtudes hasta que las echamos de menos. «La España llena», la nueva producción original de Movistar+ y Telefónica Broadcast Services (TBS), llega este domingo a las 22:30h a #0 –también al servicio bajo demanda– para mostrarnos que nuestro país está repleto de héroes anónimos con historias apasionantes. El programa habla, con una mirada reposada, de gente extraordinaria que pocas veces aparece en televisión. «Estas personas componen una sociedad que día a día da unas cuantas lecciones de vida, de talento, de esfuerzo y de liderazgo», explica Fernando Jerez, director de #0 y de contenidos de entretenimiento de Movistar+. El estreno supone, además, el debut televisivo como presentador de Toni Nadal, conferenciante, exentrenador y tío del que probablemente sea el mejor deportista español de la historia, Rafael Nadal. «Me aventuré en este proyecto desconociendo si podría hacerlo bien, porque soy entrenador de tenis, no un presentador», comenta. Nadal explica que cuando un equipo de Movistar+ se desplazó a Mallorca para proponerle esta nueva aventura le hizo mucha ilusión, porque desde hace mucho tiempo se sorprende de «cómo caemos en la frivolidad, damos valor a cosas que no lo tienen y dejamos de lado a gente que realmente aporta a la sociedad». Uno de los motivos que justifican la elección de Toni Nadal como presentador, a pesar de no contar con experiencia previa, es que «se trata de alguien que transmite esa inquietud por poner en valor los méritos reales de la gente y es un experto en reconocer el talento», indica José Larraza, director de contenidos de TBS. También se esconde una cuestión que tiene que ver con el factor inspiracional de los deportistas. «Quién mejor que alguien que ha vivido esas historias de superación en primera persona para ilustrar otros casos que no están ligados al mundo del deporte, pero encarnan los mismos valores», añade Larraza.

La producción de esta serie de cuatro capítulos se ha visto afectada por la situación sanitaria actual. El proyecto inicial contaba con cuatro episodios de diferente temática, pero desde TBS y Movistar+ no contemplaban el estreno de «La España llena» sin retratar la realidad que han vivido los sanitarios que han luchado en primera línea contra el coronavirus.

Pasión y dedicación absoluta

Los dos primeros capítulos muestran esa batalla desde la propia piel de las enfermeras y asistentes, que narran en primera persona cómo se han jugado la vida. El resto de episodios tienen que ver con el planteamiento inicial. Ponen en valor la gran labor social de las personas que donan sus órganos y cuentan historias impresionantes, como las de los miembros de las Fuerzas Armadas, que dejan de ver a sus familias durante meses para combatir la piratería, o la de Miguel Ángel Simón, figura clave para la recuperación del lince ibérico. Uno de estos protagonistas es Diego González Rivas, cirujano torácico que ha operado en más de 100 países con una técnica poco invasiva para intervenciones de cáncer de pulmón. El equipo de «La España llena» acompaña a este «cirujano errante» en sus intervenciones en Bosnia, Montenegro y Kosovo para retratar su pasión y dedicación absoluta a la medicina. «Creo que fue realmente interesante operar en estos países porque no tienen un sistema de salud como el nuestro. Tienen menos medios, pero se percibe la pasión de los médicos por aprender», comenta el doctor. Su historia es un ejemplo de adaptación porque, según explica, costó mucho demostrar que su técnica innovadora era segura. «Poco a poco empecé a viajar y a ir a hospitales de otros países, lo que supuso un reto enorme porque trabajar sin tu equipo y no conocer el idioma es complicado», añade.

Historias para motivar

Al margen del talento en bruto de Rafael Nadal, uno de los aspectos que han conducido al éxito al tenista han sido los consejos de su entrenador y tío, Toni Nadal. La figura oculta tras el icono deportivo y presentador de «La España llena» confiesa, además, que ha utilizado historias de superación como la de Irene Villa, para mantener la motivación y la humildad de su sobrino.