«Mi corazón insiste»: una telenovela que es puro fuego

Temperamental, impulsiva y con los sentimientos cerrados a cal y canto con un trágico pasado como cerradura aparentemente inquebrantable. Así es Lola Volcán, la protagonista de una telenovela que promete agarrar nuestros corazones para mantenerlos en cada episodio dentro de un puño cerrado. Se trata de «Mi corazón insiste», exitosa serie estadounidense que hoy desembarca en España estrenándose en Nova a las 18:30 horas. Pero la cadena de Atresmedia no será la única vía de acceso a la telenovela, sino que también estará disponible en Atresplayer Premium para posibilitar un consumo a gusto del espectador. La ficción narra la historia de amor de Lola Volcán (Celia Villalobos) y Andrés Santacruz (Jencarlos Canela), dos jóvenes que se aman desde niños que se enfrentarán a los numerosos obstáculos que les impondrá la vida.

«Mi corazón insiste» arranca mostrando a una Lola con una personalidad acorde con su apellido. Es puro fuego. Pero también guarda una ternura inmensa en su interior. Sin embargo, Lola no puede llorar, ni siquiera en los momentos más terribles de su vida, pues un episodio traumático y desconocido la marcó para siempre. Su única fuente de felicidad en su accidentada vida es su amor de siempre: el encantador y romántico Andrés. Ambos saben que sus historias están destinadas a convivir: siendo adolescentes huyeron a Las Vegas, donde buscan casarse a pesar de la oposición de los aristocráticos padres de él. Al más puro estilo Romeo y Julieta, esa ilusión se desvanece cuando el padre de Andrés, Marcelo, se interpone. Pero en esta historia no hay suicidio por amor, sino que Marcelo, por medio de diversas mentiras, consigue que Lola acabe en prisión y con mucho tiempo de condena por delante. Cinco años más tarde, la protagonista sale de la cárcel con una salamandra tatuada en el brazo y con aún más dolor encerrado en su interior. Y, para más calvario, descubre que Andrés está prometido con la manipuladora Débora Noriega. Es entonces cuando los espectadores no podrán despegar sus ojos de la pantalla, pues disfrutarán de un intercambio de sentimientos difícilmente explicables. El reparto de «Mi corazón insiste» lo completan Ana Layevska, Gerardo Murguía, Carolina Tejera, Fabián Ríos y Angélica María.

Producida por Telemundo Studios, la telenovela pasa hoy a formar parte del característico fenómeno de Nova. En mayo, la cadena de Atresmedia, con un 2,3% de cuota, encadenó 11 meses consecutivos como temática femenina líder. Asimismo, en lo que llevamos de junio, la cadena ha mejorado su evolución hasta elevarse a un 2,6% de cuota mensual, su mejor dato en 2 años (desde abril de 2018). Este resultado la convierte en una de las cadenas más vistas de la TDT en estos momentos. Y es que estas cifras reflejan su exitosa selección de producto. Al igual que a partir de hoy con «Mi corazón insiste», Nova apuesta por producciones con gran respaldo por parte de la audiencia, como son las series de género turco (como «Hercai» y «Fugitiva»), aquellas telenovelas latinas («Cuando me enamoro», «Doña Bárbara» y «En tierras salvajes», que finaliza el 12 de junio), así como la ficción alemana, como es el caso de «Doctor en los Alpes», situándose entre lo más visto de la TDT cada fin de semana.

La repercusión de Nova entre el público femenino, entre el que continúa siendo la cadena líder, es ejemplo de la apuesta de Atresmedia a la hora de ofrecer contenidos a todo tipo de público. Mientras que ésta tiene mayor éxito entre las mujeres, Mega ofrece productos que son recibidos, ante todo, por un público masculino, así como Neox, aún obteniendo todo tipo de audiencia, triunfa entre los jóvenes.