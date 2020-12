La Terremoto de Alcorcón, última expulsada de “Masterchef Celebrity 5″

“Masterchef Celebrity 5″ ya se encuentra dando sus últimos pasos, tanto como que anoche se celebró la esperada semifinal, en la que la Terremoto de Alcorcón tuvo que colgar el delantal y despedirse del talents show. Era la úndecima entrega del programa de cocina en el que han conseguido seguir la actriz Raquel Meroño, la soprano Ainhoa Arteta, el actor y humorista Florentino Fernández, el diseñador de moda Josie y el actor y modelo Nicolás Coronado, convirtiéndose así en los cinco finalistas del programa.

La vedette La Terremoto de Alcorcón, que ha protagonizado momento de altura a lo largo del programa, ha sido eliminada en esta ocasión, uniéndose a la larga lista ya de expulsados. Como lo fue la polémica ex ministra Celia Villalobos la semana, el periodista Gonzalo Miró, la actriz Lucía Dominguín, que vivió la experiencia de la repesca y volvió a ser expulsada, el actor Juanjo Ballesta, la actriz Laura Sánchez, el ex ciclista Pedro Delgado, la presentadora Raquel Sánchez Silva, el actor Jesús Castro, la actriz Melani Olivares o, lejos queda ya, aquella primera salida ya del humorista David Fernández.

La Alberca

Los Chunguitos llenaron con su música y alegría la primera prueba. En uno de los pueblos más bonitos de España, el Chef Carlos Hernández fue el encargado de diseñar un menú de cuatro platos que tuvieron que hacer frente en 180 minutos. No fue un reto fácil.

En ese reto tuvieron una compañía de excepción con el chef Martín Berasategui, el chef español con más estrellas michelin, un total de doce, y los duelistas de “MasterChef Celebrity 3″ y “MasterChef Celebrity 4″, que fueron Paz Vega y Félix Gómez.

El final de la gala acabó con un eliminado más y el nombre de los cinco finalistas. La cuenta atrás de “Masterchef Celebrity 5″ ya ha comenzado.

Los 60 comensales que van a degustar los cuatro platos que están cocinando los seis aspirantes de ‘Masterchef Celebrity 5’ ya están preparados para degustarlos. Samantha Vallejo-Nágera ha sido la que los ha recibido y les ha explicado que el menú ha sido ideado por el chef Carlos Hernández.

23.26 horas. Carlos Hernández da algunos consejos a los dos capitanes

Samantha Vallejo-Nágera permite al chef Carlos Hernández que dé algún consejo a Florentino Fernández y Ainhoa Arteta antes de despedirle.

23.22 horas. Jordi Cruz tira de las orejas a Florentino Fernández

Jordi Cruz ve a Florentino Fernández muy perdido y más pendiente de los cocinados del equipo rojo que del suyo y le llama la atención. El humorista trata de quitar hierro asunto imitando a Mariano Rajoy, pero no hace gracia ni al miembro del jurado ni a sus compañeros de equipo Raquel Meroño y Nicolás Coronado.

23.18 horas. Cambio de cocinas

El jurado sorprende a los seis aspirantes anunciándoles que deben cambiar de cocinas, por lo que los tres concursantes del equipo azul deberá continuar cocinando los dos platos que estaban elaborando los miembros del equipo rojo y viceversa.

23.14 horas. Jordi Cruz y Pepe Rodríguez se ponen manos a la obra

Samantha Vallejo-Nágera cree que Pepe Rodríguez corta jamón mejor que Jordi Cruz, por lo que el primero elige ayudar al equipo capitaneado por Florentino Fernández, por lo que el segundo ayudará al de Ainhoa Arteta.

23.11 horas. 180 minutos para la prueba por equipos

Los dos equipos cocinarán para 60 comensales. Deberán elaborar dos platos cada uno y dispondrán de tres horas (180 minutos).

23.09 horas. En juego, las dos primeras plazas para la final

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera anuncian a los seis aspirantes que los dos mejores concursantes de la prueba de exteriores conseguirán automáticamente una plaza en la gran final. También les dicen que la evaluación, por primera vez, será individual, no general.

23.08 horas. Florentino Fernández elige los platos que cocinará su equipo

Florentino Fernández, el mejor de la primera prueba, tiene otro privilegio, que es decidir qué platos cocina cada equipo y decide que que el que forma con Raquel Meroño y Nicolás Coronado cocine los dos platos del equipo azul. De este modo, Ainhoa Arteta, Josie y La Terremoto de Alcorcón cocinarán el del equipo rojo.

23.06 horas. El jurado da la bienvenida a Carlos Hernández

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera reciben a Carlos Hernández, chef del restaurante ‘ConSentido’.

23.04 horas. Florentino Fernández y Ainhoa Arteta, los capitanes

Los mejores de la primera prueba, Florentino Fernández y Ainhoa Arteta, serán los capitanes y elegirán con quienes no quieren cocinar. El humorista formará equipo con Raquel Meroño y Nicolás Coronado, mientras que la soprano lo hará con Josie y La Terremoto de Alcorcón.

23.01 horas. ‘Masterchef Celebrity 5’ viaja a La Alberca

Los seis aspirantes y los tres miembros del jurado de ‘Masterchef Celebrity 5’ viajan a la localidad salmantina de La Alberca, donde tendrá la última prueba por equipos. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera hacen su entrada entrada en el pueblo castellano leonés a caballo.

22.59 horas. Florentino Fernández, el mejor del primer reto de la noche

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera deciden que el mejor aspirante del primer desafío de la noche ha sido Florentino Fernández, mientras que en segunda posición ha quedado Ainhoa Arteta. El humorista gana 4.000 euros que dona, una vez más, a la Fundación Escuela Ideo.

22.57 horas. El jurado emite su veredicto

Jordi Cruz elogia los cocinados de Ainhoa Arteta y Florentino Fernández, especialmente el de este último. Pepe Rodríguez también tiene buenas palabras para la elaboración de La Terremoto de Alcorcón y para la actitud de Raquel Meroño, que no de su plato. Samantha Vallejo-Nágera tiene buenas palabras para Josie, pero no para Nicolás Coronado.

22.55 horas. El jurado despide a Los Chunguitos

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera despiden a Juan y José Salazar, los primeros invitados de la noche.

22.54 horas. Raquel Meroño cierra la cata

Raquel Meroño es la última aspirante en presentar su plato, un lemon cookie, al que ha llamado ‘Lemon kiki’. La elabopración de la actriz no gusta al jurado.

22.52 horas. Josie presenta su plato

Josie es el quinto aspirante en presentar su plato, unas mollejas de ternera, al que ha llamado ‘Fiesta en Pedraza’. El jurado cree que la presentación es muy buena, pero que el cocinado se le ha quedado crudo.

22.50 horas. Turno para La Terremoto de Alcorcón

La Terremoto de Alcorcón es la cuarta aspirante en presentar su plato, una sopa de lentejas, al que ha bautizado como ‘Si me quedo con alguien, me quedo con Los Chunguitos’. El cocinado de la vedette no convence al jurado.

22.48 horas. Turno para Nicolás Coronado

Nicolás Coronado es el tercer aspirante en presentar su plato, un financier de avellana. El jurado cree que el plato está incompleto.

22.46 horas. Florentino Fernández presenta su plato

Florentino Fernández es el segundo aspirante en presentar su plato, un risotto de piñones, al que ha llamado ‘Jordi Cruz y un servidor, un esclavo y un siervo’. El jurado también se muestra muy satisfecho con el cocinado del humorista.

22.44 horas. Acaba el tiempo y arranca la cata

Ainhoa Arteta es la primera aspirante en presentar su plato, un taco de maíz, al que ha bautizado como ‘Mi gran sueño con Jordi’. Jordi Cruz y Pepe Rodríguez dan buena nota a la elaboración de la soprano.

22.42 horas. Último minuto

22.40 horas. Últimos cinco minutos

22.31 horas. Y llega la hora de Nicolás Coronado

Nicolás Coronado, que dispone de 55 minutos para cocinar un financier de avellana, empieza su cocinado. Ya están los seis aspirantes replicando las elaboraciones de os miembros del jurado de ‘Masterchef’.

22.29 horas. Turno para Raquel Meroño

Raquel Meroño, que dispone de una hora (60 minutos) para elaborar un lemon cookie, arranca la elaboración de su plato.

22.28 horas. Florentino Fernández comienza su cocinado

Florentino Fernández, que dispone de una hora y cinco minutos (65 minutos) para elaborar un risotto de piñones, inicia la elaboración de su plato.

22.27 horas. Josie empieza a cocinar

Josie, que dispone de una hora y diez minutos (70 minutos) para elaborar unas mollejas de ternera, comienza a cocinar.

22.24 horas. 90 minutos para Ainhoa Arteta y La Terremoto de Alcorcón

Ainhoa Arteta y La Terremoto de Alcorcón son las primeras que empiezan a cocinar porque son las dos aspirantes que más tiempo tienen: una hora y media cada una (90 minutos). La soprano tiene que cocinar un taco de maíz y la vedette una sopa de lentejas.

22.22 horas. Arranca la primera prueba de la noche

Antes de iniciar el cocinado, los seis aspirantes dispondrán de tres minutos para ‘adquirir’ en el supermercado del programa los productos necesarios para cocinar los platos por los que han pujado.

22.20 horas. Termina la puja

La Terremoto de Alcorcón, que no se ha adjudicado ninguna puja, tendrá que elaborar una sopa de lentejas de Pepe Rodríguez en 90 minutos.

22.19 horas. Continúa la puja

La quinta elaboración por la que pujarán los aspirantes es una de Jordi Cruz. Se lo lleva Ainhoa Arteta, que ha ‘pagado’ 30 minutos y dispondrá de 90 minutos para elaborar un taco de maiz.

22.18 horas. Sigue la puja

La cuarta elaboración por la que pujarán los aspirantes es una de Samantha Vallejo-Nágera. Se lo lleva Nicolás Coronado, que ha ‘pagado’ 65 minutos y dispondrá de 55 minutos para elaborar un financier de avellana.

22.15 horas. Prosigue la puja

La tercera elaboración por la que pujarán los aspirantes es una de Pepe Rodríguez. Se lo lleva Raquel Meroño, que ha ‘pagado’ 60 minutos y dispondrá de 60 minutos para elaborar un lemon cookie.

22.13 horas. Continúa la puja

La segunda elaboración por la que pujarán los aspirantes es una de Jordi Cruz. Se lo lleva Florentino Fernández, que ha ‘pagado’ 55 minutos y dispondrá de 65 minutos para elaborar un risotto de piñones.

22.11 horas. Empieza la subasta

La primera elaboración por la que pujarán los aspirantes es una de Samantha Vallejo-Nágera. Cada vez que uno de los concursantes levante la mano, tendrá cinco minutos menos para cocinar este plato. Se lo lleva Josie, que ha ‘pagado’ 50 minutos y dispondrá de 70 minutos para elaborar unas mollejas de ternera.

22.07 horas. Pepe Rodríguez da la bienvenida a Los Chunguitos

Juan y José Salazar, más conocidos como Los Chunguitos, llenarán de alegría y música las cocinas de ‘Masterchef’ en este primer desafío de la noche. Pepe Rodríguez da la bienvenida a ambos, que participaron en la cuarta edición de ‘Masterchef Celebrity’.

22.05 horas. Sin más dilación, comienza el primer reto

Seis camareros entran en las cocinas de ‘Masterchef’ con una campana cada uno de ellos que esconden dos elaboraciones de cada uno de los tres chefs del jurado.

22.04 horas. Los seis aspirantes entran en las cocinas de ‘Masterchef’

Ainhoa Arteta, Florentino Fernández, Josie, La Terremoto de Alcorcón, Nicolás Coronado y Raquel Meroño hacen su entrada en las cocinas de ‘Masterchef’, donde son recibidos por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

22.02 horas. COMIENZA LA UNDÉCIMA GALA DE ‘MASTERCHEF CELEBRITY 5’

Suena la sintonía del ‘talent’ de cocina y en la cabecera recordamos a cada uno de los aspirantes de ‘Masterchef Celebrity 5’.