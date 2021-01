La bronca de Àngels Barceló a Fernando Simón se hace viral

Las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, este lunes para hablar del estado de la pandemia en nuestro país no han gustado nada, ya sea por su vaguedad por un lado, o por las críticas hechas a los ciudadanos por haber hecho lo que se permitió desde el Gobierno. La periodista Àngels Barceló en su programa “Hoy por hoy” de la cadena Ser, abroncó al científico por decir “que lo pasamos mejor de lo que debíamos”.

El lunes, Fernando Simón compareció ante los medios para detallar el estado de la pandemia en España y causó mucho revuelo por revelar que los datos se habían disparado y para asegurar que la nueva cepa sólo tendría una “incidencia marginal” en nuestro país. Esto último generó en España el trending topic #VamosAMorirTodos. Respecto a los contagios, Simón cargó la responsabilidad sobre los ciudadanos por su celebración de las Navidades. Una de las más enfadadas con estas declaraciones fue la periodista Àngels Barceló que se descargó a gusto con el científico en su programa de la Cadena Ser, “Hoy por hoy”.

“Se supone que Simón es científico, que tiene que asesorar a los políticos sobre las decisiones que hay que tomar. Y había unanimidad entre los científicos sobre los efectos que tendría las navidades. Pero Simón lo hace al revés: avala las decisiones políticas y pone el foco en los ciudadanos, cuando los que no se atrevieron a suspender las fiestas fueron los políticos”, ha criticado la periodista hablando de “perplejidad” ante esta acusación. “Toda la responsabilidad vuelve a ser de los ciudadanos” continuó diciendo visiblemente enfadada.

“No se puede decir ‘celebren respetando las restricciones’ y luego decirles que la culpa es de haberlos celebrado. En este país se instaló el mantra de salvar la navidad y de nada sirvieron las advertencias sobre las consecuencias”, recordó Barceló, que añadió que “Se celebró la Navidad, sabían sus consecuencias y aun así dijeron adelante. Que no venga adelante Fernando Simón diciendo que lo pasamos mejor de lo que debíamos porque ellos no hicieron nada para evitarlo, porque hacerlo hubiera sido impopular y habría tenido algún coste electoral, y ya saben que con esto, en política, no se juega”