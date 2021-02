«Hierro»: ¿Cómo desaparecer en una isla de 268 km de superficie?

Una niña ha desaparecido y la nueva agente de la guardia civil confía en encontrarla pronto, dado el tamaño de El Hierro. Pero la jueza Candela Montes le saca rápido de su error: «Un alcalde estuvo escondido aquí ocho años durante la Guerra Civil». Así es, el hecho es verídico. El maestro Manuel Hernández Quintero se convertía en el alcalde más joven de la República, justo antes del golpe de Estado del 36. Antes de que un destacamento fuese a buscarle a su domicilio, Manuel se escondió en una cueva en la otra punta de la isla, donde permaneció casi una década. Así que sí, es posible esconderse hasta en la isla más diminuta, o perderse.

Anfitriona

Con dicha desaparición comienza el relato de la segunda temporada de «Hierro», que se estrenó el viernes en Movistar+. Solo han pasado dos meses y la jueza Candela Montes ya no es la nueva. Aunque sigue sin perder su personalidad, llevando tacones en una isla plagada de descampados y rocas. Ahora es ella la que ejercerá de anfitriona, instruyendo a su nueva compañera de la Guardia Civil, quien todavía no sabe que está en una localización muy particular. El Sargento Morata se ha ausentado un tiempo. La Isla de El Hierro seguirá pareciendo a veces diminuta y otras inabarcable. La cultura de un pueblo pequeño y la geografía de un desierto, a la vez. Todo la convierte en el destino perfecto para perderse.

Esta jueza a la que juzgan sigue sin olvidar el asesinato de Reyes Baute, su anterior compañera, un episodio que marcará su relación con esta nueva. Ella, por naturaleza, es una jueza incómoda a la que le gusta estar muy encima de las investigaciones, pero ahora se fía menos que nunca». Además, Candela, Peña, asegura que su personaje «está enfadada con la vida, todo le parece injusto». Al mismo tiempo, la situación de su hijo con discapacidad va a complicarse más. La actriz dedica este papel a las madres que cuidan en solitario de sus hijos. Aunque también recuerda orgullosa que «las mujeres somos seres de altas capacidades». Candela participa en un gran momento para las protagonistas femeninas en producciones españolas, como «La Cocinera de Castamar» y «Alba», que se estrenará en marzo. Ambas son producciones de Atresmedia.

La intimidad

«Lugar pequeño, infierno grande», recuerda Candela Peña esta lección que le dieron los habitantes de El Hierro, isla de poco más de 10.000 habitantes y 268 km de superficie. La natural de Gavá, un municipio de 45.000 cerca de Barcelona, asegura que «lo único malo de la isla es que no respetan la intimidad». Ella bien lo sabe, estuvo viviendo sola allí durante cuatro meses de confinamiento. «A veces los fines de semana se ‘cuelan’ en tu casa porque tienen que tratar la piña tropical». Aun así, asegura que «fue mucho mejor que estar encerrada en un piso en Madrid con alguien a quien no soportas, como le ha pasado a mucha gente. Yo podía ver las estrellas cada noche». Además, le dio tiempo a trabajar en su serie «Puerto y Camino». Sobre los tacones de su personaje en la serie de Movistar+, Candela insiste en que «no queríamos masculinizar a la jueza». Ahora se podría decir que todos vivimos en un pueblo, aunque residas en una ciudad de seis millones de habitantes. Con la movilidad reducida y sin vida nocturna ni eventos masivos. Alguien dijo una vez que las ciudades solo son los lugares donde más gente hay sola. Pero a ella no le asusta no tener compañía, «las personas que moriremos solas lo sabemos desde que nacemos».

El narcotráfico sigue como tema de fondo. A Díaz, ese genuino villano al que todos creían asesino en la primera temporada, ya no solo le persiguen las mujeres. Ahora un hombre ha intentado matarle. Además, el personaje interpretado por Matías Varela («Narcos») quiere comprar su platanera, pero él se resiste. En cambio, la mujer de Díaz ya ha rehecho su vida, mientras él sigue suponiendo un peligro para su hija.