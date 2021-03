C. Tangana en ‘El Hormiguero’: «Voy al estudio como si fuese a apagar un incendio»

C. Tangana es el ejemplo del artista antimainstream que se ha vuelto mainstream. El artista alternativo que ficha por Sony, carne de cañón para el «tú antes molabas». Pero hoy en «El Hormiguero», el cantante del momento se ha mostrado sin miedo ante esa amenaza: «Tengo un amigo que dice que todo lo que le guste a más de 150 personas es una mierda».

Sin embargo, él cada vez se siente más cómodo ejerciendo el papel de comunicador de masas, aunque también ha reconocido que no siempre fue así: «Lo dejé un par de años porque solo me gustaba escribir canciones, no promocionarlas». Pero luego se dio cuenta de que «eres mejor artista cuando mejor comunicas tu arte».

Pablo Motos, quien está asombrado con su nuevo trabajo, le ha preguntado sobre cómo se puede triunfar en la música sin poseer una voz privilegiada: «Creo que mi secreto está en la forma de contar las cosas, no en cómo cantarlas». Pero también es peculiar su proceso para componerlas: «Al estudio no llevo nada preparado, como mucho voy con una idea preconcebida. Voy con la misma actitud como si hubiese que apagar un incendio», puro instinto de supervivencia.

El artista, que ha confesado que durante la grabación del disco ha atravesado la crisis de los 30, no oculta quién es su referente: «Sueño con tener la leyenda que tiene Julio Iglesias. Todo el mundo conoce detalles de él aunque no haya escuchado sus canciones».

C. Tangana también ha confesado que estas canciones que acaba de publicar no eran las pensadas inicialmente. Consiguió que una discográfica como Sony diese marcha atrás a todo un álbum por una decisión del cantante. Autoridad de artista grande.