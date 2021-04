Omar Montes le dedica un vídeo a Rivera: “Pa’ mi amigo Fran, que veo que le ha molestado que se me escape un gallito”

Omar Montes ha vuelto a ser protagonista en las últimas horas y ha incenciado las redes sociales al filtrarse un vídeo en el que aparece grabando una de sus canciones sin haberle aplicado autotune, herramienta que muchos artista usan y que el propio cantante admite utilizar con normalidad.

Fue uno de los temas que trataron en el programa de Antena 3 de Susanna Griso, quien dijo que ella no iba a criticar a Omar Montes. A lo que el torero Fran Rivera, que estaba en el plató como colaborador en ese momento apuntilló “El amor es ciego y sordo” o “los que cantan de verdad, ¿qué piensan de todo esto?” fueron los comentarios de Fran Rivera mientras veían en ‘Espejo Público’ este vídeo viral de Omar Montes sin autotune.

Ha sido después el cantante de Pan Bendito, que el año pasado resultó el más escuchado en 2020 en streaming, quien ha contestado a la polémica, “Pa’ mi amigo Fran, que veo que le ha molestado que se me escape un gallito. Él no está acostumbrado a dar segundas oportunidades a los toros, pero yo soy un unicornio. Espero que a mí sí me la des. Un abrazo”, escribió en las últimas horas Omar Montes en respuesta al ‘tweet’ de Antena 3 donde comparten las reacciones de sus colaboradores y al que este añade un vídeo en el estudio de grabación cantando este mismo fragmento.

Pa mi amigo fran, que veo que le ha molestado que se me escape un gallito. El no está acostumbrado a dar segundas oportunidades a los toros pero yo soy unicornio 🦄 espero que a mi si me la des un abrazo. pic.twitter.com/m0Fd6fIBXX — Omar Montes (@omarmontesSr) April 7, 2021

No es la primera polémica que levanta el cantante de Pan Bendito, que como él mismo dice tiene una “legión de fans que son seres de luz”.