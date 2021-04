Ana Rosa carga contra Irene Montero por utilizar lenguaje inclusivo: “Es esperpéntico”

Ana Rosa Quintana ha vuelto a criticar a Podemos en ‘El Programa de Ana Rosa’, espacio televisivo que ella misma presenta. En este caso, sus duras palabras iban dirigidas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien utilizó lenguaje inclusivo en un acto de precampaña de su partido, de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo.

Las imágenes mostradas en ‘El Programa de Ana Rosa’ corresponden a un mitin de Podemos el pasado viernes en el que participó la ministra, apoyando la candidatura de Pablo Iglesias, y utilizó palabras como “todes”, “hijes” o “niñes”, un lenguaje inclusivo usado con el pretexto de no discriminar. Cabe destacar que dichas palabras no están reconocidas por la RAE y por las cuales fue criticada en redes sociales.

Tras lo sucedido, Ana Rosa Quintana no ha duda en pronunciarse en contra de las expresiones utilizadas por Montero: “Cuando la política se queda solo en palabras y no en hechos, asistimos a discursos esperpénticos como este de la ministra de Igualdad”, comenzó diciendo la presentadora.

“Pues para los escuchades, si Sánchez solo conjuga verbos en futuro y en condicional, sus socios se dedican a inventarse un lenguaje supuestamente inclusivo, en lugar de hacer políticas reales de igualdad. La tasa de paro en España ha subido con este Gobierno al 16,1%, la más alta de la OCDE. El 18,33% de las mujeres en edad de trabaja no tienen empleo, 4 puntos más que la tasa de los varones. Entre las más jóvenes, están en paro 7 de cada 10″, afirmó.

“Estamos viviendo, en la campaña de Madrid, un desembarco masivo de ministros, ministras y ministres. El caso de Reyes Maroto es muy significativo: solo soltará su cargo en el Gobierno si Sánchez... Bueno, perdón, es que ya estamos confundidos, si Gabilondo gana las elecciones. Y, sino, pues se queda de ministra. Riesgo cero”, añadió.

“Durante la campaña madrileña estamos asistiendo al señalamiento del votante de la parte contraria. Aseguran que quien no les vota a ellos son homófobos, racistas y provocan odio. Una especie de madrileñofobia, pero solo hacía los que no tienen sus ideas. La mayoría de los madrileños que no les votan son malos. Solo ellos son buenos, buenas y buenes”, concluyó.