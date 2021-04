Todo lo que se sabe de “Maricón perdido”, la serie de Bob Pop

La cadena TNT ya ha puesto fecha al lanzamiento de “Maricón perdido”, la nueva serie original que llega de la mano de El Terrat para Warnermedia y que está creada y escrita por Bop Pop. Será el 18 de junio, cuando se lance la ficción que recrea diferentes etapas de la vida del escritor

DIrigida por Alejandro Marín, la serie que emitirá sus tres primeros capítulos el día 18 de junio en TNT. narra la vida de un chico de pueblo que busca su identidad y al qu acompañaremos durante los años 80, cuando es adolescente con sobrepeso y muy aficionado a los musicales. Luego le veremos en su periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y finalmente el presente, donde el espectador lo encontrará convertido ya en escritor.

Para interpretar al escritor en las diferentes etapas, la ficción cuenta con los actores Gabriel Sánchez y Carlos González. Candela Peña y Carlos Bardem serán los padres del protagonista, con los que mantiene una relación conflictiva, y Miguel Rellán interpretará a su abuelo. Alba Flores encarnará a su mejor amiga en la universidad en el que será su primer papel en una serie tras dar vida durante treinta y un episodios a Nairobi en “La casa de papel”.

Gabriel Sánchez como un joven Bop Pop

“En ‘‘Maricón perdido’' he querido contar mi historia desde la memoria tramposa, la escritura salvadora y cierta compasión con unos yoes que fui y he aprendido a perdonar. Es mi historia, pero creo que también es la de muchxs que recorrieron un camino similar al mío y llegaron a un lugar menos doloroso. ‘‘Maricón perdido’' soy yo, y creo que narrarme me ha ayudado a encontrarme en un lugar donde, pese a todo, me empeño en ser feliz; porque puedo contarlo y no estoy solo. Gracias por acompañarme”, ha declarado Bob Pop.

Berto Romero, productor ejecutivo de la ficción, ha colaborado en distintas partes del proceso, aportando su experiencia como creador y compartiendo todo lo que había aprendido de la escritura de ‘‘Mira lo que has hecho’'. El elenco de ‘‘Maricón perdido’' también está formado por Guillermo Toledo, Marc Martínez, Ramón Pujol, Júlia Molins, Daniel Bayona, Michael Batista, María Romanillos, Roger Padilla, Javier Bódalo, Juan Olivares, Sergi Gibert, Berta Cascante o Fernando Valdivielso, entre otros.

La serie se ha rodado durante tres meses en Barcelona -las localidades de Barcelona, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Terrassa, Sant Vicenç de Montalt- y en Madrid.