Los superpoderes llegan a «La Voz Kids»

No hay mejor forma de anunciar un «talent show» que con una voz como la de Jesús, el niño de siete años que se atreve a cantar «Highway to hell», de la mítica banda AC/DC. A pesar de su corta edad Jesús ya lleva el rock en las venas. Sin apenas inmutarse es capaz de poner a todo el público en pie con solo mantener una nota. Mientras, él ni se inmuta, como una verdadera estrella del rock no parece darle ninguna importancia a su enorme talento. Como ha llegado a reconocer David Bisbal, Jesús es un verdadero prodigio, pero el programa contará con muchos más concursantes que comparten este mismo don, la voz. Entre 7 y 15 años, los concursantes interpretarán todo tipo de canciones ante los cuatro «coaches». Los cuatro son ya veteranos del formato. Melendi, David Bisbal o Vanesa Martín, llevan desde el inicio de «La Voz» seleccionando a las mejores voces en todas sus franjas de edades: Kids, adultos y Seniors. De hecho, las directoras del programa han confirmado que las próximas ediciones de sus distintos formatos ya están en proceso de casting. Todos ellos siempre se han celebrado bajo estrictas medidas sanitarias para garantizar la seguridad de todos los participantes.

Precisamente, Eva González quiso dar valor, durante la presentación de la séptima edición de «La Voz Kids», al proceso de casting. «Más allá de las novedades y sorpresas que se incorporan en cada edición, la magia de este formato reside en la selección de los concursantes y sus historias de superación». La presentadora también reconoce tener especial debilidad por los concursantes más jóvenes. «A veces me creo que son mis hijos», se ríe Eva. «Empatizo muchísimo con sus familias. Los padres y abuelos son los que más nervios pasan, los niños solo juegan a ser estrellas de la música y lo disfrutan más», reconoce la presentadora.

Además, en esta edición cada coach contará con un superpoder. A raíz de esta nueva medida, Eva ha querido nombrar las fortalezas de cada coach. «Melendi tiene el don de la persuasión y David Bisbal no se ha olvidado del niño que lleva dentro y entiende muchísimo la ilusión de estos pequeños cantantes, es el que mejor conecta con ellos. En cambio, Rosario ofrece una gran cercanía y familiaridad, mientras que Vanesa es quien les aporta mayor formación musical», ha asegurado Eva González. Aunque en general, afirma que «todos consiguen evolucionar una barbaridad durante las pocas semanas que están en el programa». Esto se explica ya que la mayoría todavía no han recibido clases de canto y es en La Voz donde escuchan los primeros consejos musicales. De hecho, mucho de los concursantes son autodidactas.

Incluso a la propia directora de casting le sorprende la inmensa cantidad de talento que sigue habiendo entre los niños de nuestro país después de siete ediciones. En la primera fase de la selección llegaron a participar 4.000 candidatos, de los cuales 1.000 pasaron a la prueba presencial. En esta séptima temporada, Juanra Bonet seguirá acompañando a los concursantes entre bastidores y en la recta final, como viene siendo habitual, la apuesta audiovisual será todavía más ambiciosa, ofreciendo galas de primer nivel. Todos destacan de «La Voz Kids» el poder de los niños para contagiar su inocencia y optimismo al público de todas las edades.