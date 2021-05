Llevan a un perro policía a ‘La Resistencia’ y encuentra droga en una butaca del público

El escritor malagueño, Javier Castillo, fue el último invitado de ‘La Resistencia’, aunque también apareció otro invitado por el madrileño Teatro Arlequín: el programa de David Broncano llevó a Orca, un perro especializado en buscar narcóticos para comprobar si era capaz de encontrar droga entre el público.

“¿Alguien del público se quiere ir? Es en serio, esto ya es casi lo último del programa”, dijo de broma Jorge Ponce, tras desvelar que habían traído a este pastor belga de dos años de edad. “Hay gente mirándose los unos a los otros”, exclamó, desatando las carcajadas del público.

🐕 Hemos traído un perro anti droga al teatro.



Vamos a tener que repasar todas las butacas porque más de uno se habrá cagado. La de peña que se ha echado las manos al bolsillo pequeño de los vaqueros. #LaResistencia pic.twitter.com/8FGav1uQ83 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 10, 2021

Tras presentar a Orca al público, el animal comenzó a rastrear todas las butacas del teatro en busca de sustancias estupefacientes. Tras un tiempo de rastreo, se paró en la butaca en la que estaba sentada una mujer. Lejos de ponerse nerviosa, la mujer sonrió y aplaudió mientras el animal metía el hocico en el hueco que había entre su asiento y el que estaba a su lado.

“A ver, acercarle un micro a la hermana del Chapo”, dijo de broma Broncano. “Yo no tengo nada, eh”, dijo la mujer mientras el perro seguía olfateando, hasta encontrar finalmente droga en dicha butaca. Tras esto, la mujer se puso de pie y Jorge Ponce acudió hasta el lugar para hallar la droga en dicho lugar.

🐕 Yo le doy lo que usted quiera, pero LOS PORROS NO #LaResistencia https://t.co/xRUHDTorso pic.twitter.com/yMPH40aEfx — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 10, 2021

“Olía aquí, en el asiento, a ver quien se ha sentado aquí antes”, le indicó la mujer a Ponce, quien finalmente encontró una pequeña bolsa con marihuana en la butaca. “Sí, sí, claro, quién se habrá sentado antes aquí”, le dijo Broncano en tono irónico.

Por supuesto, todo se trataba de una broma. El programa había escondido la droga para comprobar si el animal hacia correctamente su trabajo, de ahí la actitud tranquila de la protagonista. “Que a esta mujer le ha podido dar un ictus cerebral ahora mismo”, le dijo Broncano a Ponce. “A mí se me va a pasar con el libro que me vais a regalar. No pasa nada”, dijo ella en referencia al último libro de Javier Castillo, ‘El Juego del Alma’.