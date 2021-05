José Ramón de la Morena en “El Hormiguero”: “Un día te levantas y dices, esto se ha acabado”

El popular locutor José Ramón de la Morena se sentó ayer con Pablo Motos en “El Hormiguero 3.0″ de antena 3 para hablar de muchas cosas y entre ellas, las razones que le han llevado a decidir dejar la radio después de tantos años.

“Yo voy a dejar la radio por la noche porque yo lo que quiero ahora es volver a ser dueño de mi tiempo”, ha explicado el presentador de “El transistor” de Onda Cero a Pablo Motos. Aprovechó para interpelarle: “Que seguramente tú tampoco lo eres”. A lo que el presentador valenciano contestó afirmativamente. De la Morena, que anunció en marzo de este año que decía adiós a las ondas explicó en directo que “a nosotros nos toco una hada madrina que un día nos dijo ‘¿tú que quieres ser?’. Yo quería ser periodista a cualquier precio, a lo que fuera y me lo concedió, pero a cambio de darle todo. Y le di todo”.

Así se ha sincerado el periodista que ha confesado que “un buen día te das cuenta que no tienes nada, aunque tengas muchas cosas materiales, pero no tienes nada y no dispones de tu tiempo”. De la Morena quiso transmitir que cada día “ese despertador que suena a las 9:45 o a las 10 como un ladrillo” y de repente “te despiertas y dices ¿hoy que hacemos? y ¿hoy que tengo?”. Desveló que esa angustia es lo que lo atenazaba.

Además confesó esa envidia de “cuando a unos amigos tuyos, dicen pues yo me voy a hacer el camino de Santiago. Todas esas cosas que no pues hacer”. Motos quiso decirle que sabía a lo que se refería, pero él no sabía qué hacer. “Pues esto es muy fácil”, le contestó de la Morena: “te levantes y dices esto se ha acabado”. Pero para eso ha desvelado que hacen falta que se den unas condiciones: ”tienes que tener a alguien que te lo pida y que merezca mucho la pena, una razón importante y un poquito de esfuerzo, un poco de esfuerzo contra tu ego. Lo demás va rodado, y de repente empiezas a tener la sensación de cuánto falta, cuánto queda”... para que llegue ese momento de disfrutar.

“Tú sabes lo bonito es que llegue ese momento que tienes tiempo, que llegue el verano y no tengas esa angustia de decir, joder, ¿qué hago?”. Confesó De la Morena que los últimos días de agosto “me volvía insoportable” por el comienzo de la Liga aunque también duda de si “lo echaré de menos”. Motos le preguntó cómo iba a ser ese momento del comienzo de la competición tirado en un sofá: “Joer, eso tiene que ser fantástico”. De la Morena ha hecho chascarrillos sobre no tener que llamar a Carlos Bustillo para organizar el programa.

Motos le preguntó por abandonar “el sueño de tu vida”, a lo que el periodista aseguró que “yo el sueño de mi vida ya lo he cumplido. Aunque me hubiera ocurrido la décima parte de las cosas que me han pasado, yo sería feliz. Yo cuando quería ser periodista me hubiera conformado, fíjate lo que te voy a decir, con ser un conductor de los que eran mejores de aquella época, de Alfonso Azuara, para que no se me cabree, o de García o de un tal Chema que escribía en el “As” y que yo me leía todas sus crónicas. He trabajado con Gozalo”.

De la Morena asegura que lo que le pasó después es que “se apareció el hada madrina y me tocó con la varita y me dio la posibilidad de ser lo que solamente soñaba. Me ha sucedido todo de una manera tan bonita que a la divinidad o a quien corresponda donde esté, muchas gracias”.

“Esto se va muy deprisa. He visto amigos irse en enfermedades, accidentes... Ahora es el momento. No quisiera que José Ramón pequeño me diga lo que me dijo Ruth, yo crecí sin que tú estuvieras”, aseguró de la Morena.

Estos son los motivos por los que @jrdelamorena abandona la radio tras 40 años #DeLaMorenaEH pic.twitter.com/acBST2iBRq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 17, 2021

Zidane, Sergio Ramos, García y Ayuso

Cuando le han preguntado por la situación de Sergio ramos en el Real Madrid, el periodista opina que “si se quiere quedar en el Madrid debería quedarse. Ha hecho historia, tienen muy buenos recuerdos de él. No quisiera ser García en esto”. Se refería a que si los tiempos de la radio fuesen los pasados, “hay gente que dice que Sergio Ramos y Florentino firmarían la renovación en la radio, no querría ser eso. Es un tema que deberían resolver ellos dos y habría que preguntarse por qué hemos llegado a esto. Yo calculo que en una semana se resuelve”.

Las hormigas también le preguntaron por el tema del momento, con los rumores de la marcha de Zidane y el locutor ha asegurado que él cree que “si gana la Liga me extraña que Zidane se vaya a marchar. Si no gana y se va no tengo claro quién le va a sustituir. Creo que para Raúl es pronto, también creo que será uno de los mejores entrenadores de este país”.

Pablo Motos le preguntó directamente sobre si De la Morena hubiese sido el mismo sin García. “Espero que sí. Éramos periodistas muy buenos. Empezamos a competir con el que era el número uno. Hicimos radio muy buena y no fue solo la pelea con García. Descubrimos las primas a terceros. Un jugador del Barcelona que llamó a Milla ofreciéndole dinero para que hiciera un penalti”, ha contestado el periodista

Mientras hablaban de política, el periodista ha confesado a Motos que “soy de izquierdas y esta vez voté a Ayuso, quién me lo iba a decir. En cada momento voté lo que necesita mi país, lo que necesita mi pueblo. Un político debería estar pagado como el mejor empresario, pero el que peque de corrupción le cortamos la mano”.