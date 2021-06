«El Camino de Santiago», un viaje al interior de Javier Sierra

Y si les dijera que de alguna forma cada vez que han echado una partida al popular juego de la Oca, realmente estaban realizando «un» Camino de Santiago. Esto que ahora les parece de otro mundo, es realmente de «Otros mundos», producción original de Movistar+ que supone la vuelta del escritor Javier Sierra al formato. En la nueva entrega que comienza hoy a las 22:00 horas en #0 se nos invita a un viaje iniciático por «El Camino de Santiago».

Tras recorrer su infancia y adolescencia, los misterios que marcaron su vida, los enigmas del antiguo Egipto y las señales que dejaron en su memoria los seres de otros mundos, ahora el escritor se ha convertido en un peregrino muy especial que nos irá dando pistas para que no dejemos de fijarnos en las señales que se esconden en una de las rutas de peregrinaje más famosas del mundo. Pero los capítulos tienen truco y en ellos podremos conocer más sobre la dama azul, la protagonista de su primera novela. «Es verdad que he hecho una pirueta para que ’'La dama azul’' encajara en este asunto del camino», explica el autor a LA RAZÓN, aunque matiza que «no ha sido una pirueta demasiado grande, porque Sor María Jesús de Ágreda escribió un libro que se llama ’'La mística Ciudad de Dios’', donde habla de las apariciones de la Virgen al apóstol Santiago en España, en la Hispania romana y buena parte de la leyenda pilarista vinculada al camino parte de las visiones de esta monja que también inspiró la famosa película de ’'La pasión’' de Mel Gibson». Hay que entender su aparición entonces por su capacidad de bilocación y un intento de «reivindicarla de nuevo». Sierra además aclara que también encajaba « cronológicamente en el discurso biográfico que tiene la serie “Otros mundos”, porque mi tropiezo con la dama azul marca ese momento en el que casi yo dejo de ser niño y me convierto en adulto». Y también es el momento en el que «su increíble historia me obliga a dejar el periodismo y a meterme en la literatura, porque en clave periodística se quedaba muy corta y en clave literaria adquirió una dimensión superior».

La trama se divide entonces entre la compañía que nos ofrece Javier Sierra, no sólo a lo largo de la Ruta Jacobea, si no también de su simbología y misterios, pero también ahonda en la vida y recuerdos del escritor. «He querido representar con toda esa autoficción, que está en la base de la serie, mi camino, mi propia evolución como persona primero y después, evidentemente como comunicador y como autor. Y he querido también reflejar los momentos de dudas», explica Sierra, que ficciona «un instante dramático en el que yo tengo que elegir si seguir mirando la vida con los ojos del niño o si ponerme ya las gafas de adulto y verlo como lo ven todos los demás; un momento dramático». Ese es un instante de comunión con el espectador, porque como aclara el autor, «entiendo que mi camino no es único, sino que es común a todos nosotros. ¿Es bueno perder la inocencia? Esa es la pregunta que también queda flotando en el aire».

La serie documental producida por La Caña Brothers mezcla en sus tres capítulos misterio, Historia y arte, «lleno de joyas patrimoniales impresionantes y que incluye también mucha conversación. El regalo del Camino». ¿Y el juego de la Oca?: «Mira, los primeros juegos de la Oca tienen 500 años. Surgen en pleno auge del Camino de Santiago en España, y quien lo diseñó hizo que algunas de las casillas del juego coincidieran con espacios del camino. La idea de los ’'de puente a puente’' surge de Puente la Reina, de Jaca y Puente la Reina, de Navarra». También hay mensaje detrás del símbolo medieval de la oca: “es una marca de cantero. es una especie de tridente. Es. Es casi, casi, casi un esquema del Camino de Santiago de la parte superior. Las, digamos, los tres vértices serían los distintos caminos que terminan confluyendo en uno solo”. Un camino dentro de otro camino.