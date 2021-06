El desastre de José Luis Perales e Iñaki López que acaba en confesión: “A Julio Iglesias le dolió bastante”

El presentador del programa “laSexta Noche” Iñaki López se había desplazado a Cuenca para entrevistar a José Luis Perales y fue allí cuando Iñaki quiso cantar un dueto nada más y nada menos que con el tema de “Y como es él”, que tan popular le ha hecho. Ya avisó el conductor del programa que no cantaba muy bien, a pesar de que había interpretado esta canción en más de una ocasión. “Yo canto muy mal”, le advirtió entonces Iñaki. “Me he atrevido con tu tema en más de un karaoke... pero lo mío es complicado”, comentó.

Y se vino arriba para cantar ante el asombro de José Luis Perales que intentaba cogerle el tono para seguir la canción. Al poco, el cantautor intervino “¡Esto es un desastre total!”. Iñaki, entre risas comentó “No eres de duetos, José Luis”. Y pidió a su invitado que valorase su tono: “Tu tono es fantástico, pero es para ti solo porque es muy difícil de compactar”, respondió el cantante entre risas, las suyas y las de Iñaki.

Dentro de la dinámica desenfadada de la entrevista fue la confesión de Perales sobre este tema una de las declaraciones más impactantes cuando López le preguntó sobre si se había cansado del tema. “El día que compuse ‘Y cómo es él’, me cayó una cruz encima con la que tengo que andar siempre”. Así de claro fue José Luis Perales al responder sobre el mayor éxito de su carrera.

Esa canción fue un encargo de Julio Iglesias, una composición que “no quería cantar y con la que no me sentía identificado. Cuando se la enseñé a mi mujer, me dijo: ‘No me gusta nada esa canción’. La dije que la había hecho para Julio Iglesias”, contó.

Avanzando en el relato Perales confesó que ese gran éxito ha sido “ignorado” por el propio Iglesias.

“Lo que ha hecho -Julio Iglesias- ha sido ignorarla. Nunca la ha versionado. Le dolió bastante, creo”, afirma José Luis Perales. La historia de un encargo que no fue y que se acabó convirtiendo en cara y “cruz” de su carrera.

Antes de acabar el encuentro, le reconoció el presentador del programa cómo había subido la audiencia en el anterior paso de José Luis Perales por el formato: “hicistéis algo muy bonito”, dijo el cantante.