Alberto Caballero sobre su tío José Luis Moreno y una posible estafa: “Estamos en shock”

La familia de José Luis Moreno está desconcertada, no sólo por la detención del empresario relacionado con estafa y blanqueamiento de capitales del narcotráfico, si no porque se han tenido que enterar por la prensa de todo. Así lo afirma Alberto Caballero, sobrino de Moreno, que asegura estar “en shock” a pesar de que no mantiene el contacto con él.

“El programa de verano” que emite Telecinco es el que se ha puesto en contacto con el productor y guionista de la serie “La que se avecina” que se quedó a su cargo y el de Laura Caballero cuando José Luis Moreno salió de la serie. Sobre la detención de su tío ha dado varias explicaciones sobre la deriva que ha tomado el famoso productor y empresario.

En su intervención ha declarado estar “en shock”, porque se encuentra “preocupado en la distancia” por todo lo que ha pasado, ya que asegura que hace años que no mantienen el contacto, “pero obviamente es familia y es una noticia que afecta también”. Además al haberse enterado por los medios de comunicación y de forma tan repentina no tiene más información que la que se sabe repitiendo que “no tenemos relación ni contacto con él ni sabemos cuál es su entorno ahora mismo... estamos un poco desconectados”. Sí dejó claro que se habían dejado de ver por “una serie de diferencias”.

Cuando se le ha preguntado al sobrino por los problemas financieros y las estafas de su tío, Caballero explicó que puntualmente " habíamos tenido algún problema con un par de pagarés a nivel de la productora y unas sociedades fantasma con las que no habíamos trabajado... nos limitamos a denunciarlo y llevar su proceso en los Tribunales”. De hecho el productor aclaró que “no pensábamos que pudiera estar relacionado con él, creíamos que era una estafa al uso y lo pusimos en conocimiento de las autoridades, esa es la única información que tengo acerca del caso”, terminó diciendo.

Recordando a Yolanda Ramos

Las redes sociales ya se han encargado de recordar el momento tenso en el que la actriz Yolanda Ramos acusó a José Luis Moreno en directo en el programa “Hable con ellas” de Telecinco de deberle 25.000 pesetas por una actuación en “Noche de fiesta” y que acabó con el productor escapando de plató y diciéndole al público y a los espectadores que “no hablen con ellas”