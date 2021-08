“La casa de papel” anuncia con un tráiler la fecha del estreno de su quinta temporada

Revuelo en las redes sociales. Los fans de “La casa de papel” ya han podido ver el póster y el tráiler oficial de la quinta temporada y no ha defraudado. Además, la fecha más esperada de la temporada apunta a una fecha próxima para poder disfrutar de las aventuras de los ladrones más famosos de la televisión.

El tráiler lanzado en varios idiomas muestra escenas de mucha acción y la importancia de algunos personajes como Lisboa, que encabezarán algunas de las escenas más potentes. “Llevan encerrados más de 100 horas y no hay plan de huida. ¿La única opción? No rendirse. #LCDP5 Vol.1 llega el 3 de septiembre”, es el texto con el que la plataforma ha hecho el anuncio.

“Cuando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada, a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga, esas 100 horas te parecen 100 años”, son las primeras frases del tráiler en el que se oye la voz en off de Tokio, interpretada por Úrsula Corberó. El profesor encadenado, mientras Lisboa intenta contactarle y se encuentra la sorpresa de que no es él quien contesta al otro lado de la llamada, sino Alicia Serra (Najwa Nimri).

“El ataque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros”, dice el profesor atemorizando a sus compañeros. Ha llegado el momento en el que todo acaba para bien o para mal, y las fuerzas del orden anuncian que entrarán los militares en acción “de los que solo salen victoriosos o muertos”. Tanquetas, explosiones, fuerzas especiales....

“Son padre, sin plan, sin esperanza... estamos contra las cuerdas, pero todavía no estamos muertos”, es arenga Lisboa a sus compañeros... mientras tiemblan los cimientos del Banco de España. “Lucharemos hasta el final”...