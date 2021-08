El “infierno” de Ángel Casas, le amputan las dos piernas: ”Lloraba de dolor”

A sus 75 años, hace mucho tiempo que no sabemos nada del presentador Ángel Casas, que decidió retirarse en 2020 por problemas de salud. Su paso por TV3 y Televisión Española le reportó mucha fama y varios premios, pero ahora afronta un calvario causado por un cáncer de páncreas que se ha complicado, y como relata al diario “Ara” le ha costado la amputación de las dos piernas.

“La pierna se hincha de líquido como si estuviera a punto de reventar y el dolor es terrible, insoportable. Gritaba, lloraba de dolor”, confiesa en la entrevista, en la que también detalla que los médicos temieron varias veces por su vida y le dijeron a su mujer que estuvo en muchas ocasiones “a punto de morir”.

Su afán por disfrutar de su mujer, hijos y nietos es lo único que le mantiene vivo, y un sentido del humor muy especial que le permite bromear con sus problemas de salud a sus 75 años. En 2013 le detectaron un cáncer de páncreas que lleva a un trasplante de riñón en 2020 y ahí empiezan las dificultades que le provocaron una calcifilaxis, (”que te destroza a lo vivo”) una infección grave que puso en riesgo su pierna derecha y que los médicos le aconsejaron que tomara la determinación de amputarla.

Pero su calvario no terminó ahí, ya que la infección se extendió ala pierna izquierda y como confiesa Casas les dijo “no perdamos el tiempo”. Así que le amputaron la otra pierna y bromea con que está “acostumbrado a perder cosas: Perdí un trozo de intestino y el duodeno, al que tenía mucho cariño. A la pierna también le tenía, aunque quizás más a la izquierda porque soy zurdo. Le pregunté al médico qué le habían hecho y no me supo responder. Supongo que la debieron de quemar, a pesar de que Albert Espinosa explica que su pierna la enterraron, ¡y con ceremonia y todo!”.

En la entrevista también se tocan otros temas de interés para Casas como el periodismo, música y política. EL periodista ganó fama en los 80 y 90 por programas como “Ángel Casas Show”, “Un día es un día”, “Tal Cual”, “Los unos y los otros” (1994-1995) y “Esto es lo que hay” (1995-1996). Por su trabajo recibió un Premio Ondas en 1972 y la Antena de Oro, entre muchos otros.