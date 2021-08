Así ha sido el último programa de “Saber y Ganar” de Juanjo Cardenal

“Juanjo Cardenal toma el descanso de su jubilación”. Así comenzaba este viernes Jordi Hurtado el que sería el último programa de “La voz” de “Saber y ganar”. Después de 24 años en este rol, la veterana voz en off decía adiós a la que ha sido su casa televisiva en el último cuarto de siglo debido, como contó a LA RAZÓN, a la jubilación forzosa.

“Su voz, su estilo, sus preguntas, su presencia nos ha acompañado... hemos estado juntos realizando todos estos programas durante 24 años, casi, casi, 25 años de “Saber y ganar”, seguía adelantando Hurtado que introducía que sería la música la que se encargaría de que los espectadores “te conozcan un poco mejor”. La idea era traer a través de la música “algunas vivencias”. Hizo así una selección de tres músicas de su vida.

“Empezaría sin duda alguna por “Angel of The Morning” que a mí me gustaba interpretado por Merrilee Rush”. En directo y a su lado el joven Nico Albéniz al saxo, mientras Cardenal evocaba “cuando mis papás se iban de vacaciones en septiembre todos los años” y los hermanos se quedaban solos y “libres”.

La segunda pieza que ha querido compartir y que ha seleccionado ha sido “Strangers in the night” “en la maravillosa voz de Frank Sinatra, porque yo estaba llevando la producción de una obra de teatro que se llamaba “Dancing” y esta canción salía casi al final de la obra, y en este espectáculo conocí a mi esposa hoy, a mi negrita”.

El tercer tema siguiendo con las “cosas íntimas” ha sido uno de Rodrigo Amarante, y que se titula “Tuyo”, “sintonía de la serie “Narcos”. “Emma, María, María Patricia, Juanjo, María Paula, que son mis hijos, presenciaron hace un par de años el matrimonio de la negrita conmigo, de su madre y no lo puedo olvidar. Cuando subimos al salón de plenos del ayuntamiento, los novios ya estábamos allí y sonaba esto”.

“Con estas músicas te conocemos un poquito mejor”, continuó Jordi Hurtado, que añadió al homenaje un mensaje que consta en una placa y que le hicieron entrega y que dice: “¡Atención, pregunta!, Mi querida Colombia. Mitad de Móstoles, mitad de Mataró y todo de “Saber y Ganar”. Con cariño y afecto, en recuerdo de tus más de 6000 programas, de tus compañeros y amigos. Junio de 2021″.

Placa de recuerdo para Cardenal

“Te queremos”, remató Hurtado, mientras Cardenal, visiblemente emocionado, dedicaba su despedida y cariño “a todos, y lo digo mirando a la cámara. Muchísimas gracias y hasta pronto”. Hurtado recordó que en el programa del 25 aniversario en febrero de 2022 volverá excepcionalmente Juanjo, como nos dijo en la entrevista, no a leer, pero igual le dejan cortar la tarta.

