Atresmedia renueva ‘Drag Race España’ tras el éxito de su primera temporada en Atresplayer Premium

‘Drag Race España’, que aterrizó el pasado 30 de mayo, cerró de manera triunfal su primera temporada el pasado 25 de julio. La versión española está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder).

‘Drag Race España’ busca a la mejor superestrella drag a través de desafíos y competiciones semanales. En cada programa, las concursantes tienen que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora.

Las ‘drag queens’ se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos y actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. El reto final siempre consiste en una gran pasarela donde las participantes muestran sus mejores ‘looks’. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo que consiste en ser la mejor haciendo ‘lipsync’ y la peor queda fuera de la competición.

La revolución Drag Race España

‘Drag Race España’ arrasa en las redes sociales cada domingo. De manera habitual, el programa supera la barrera de las 10 millones de impresiones y se desenvuelve muy bien en las redes sociales siendo tendencia en Twitter y encabezando los rankings mundiales.

Más allá del éxito en redes sociales, los seguidores se han deshecho en halagos con el programa de ATRESplayer PREMIUM y World of Wonder durante la primera temporada. Miles de comentarios acumulados semana a semana que han alabado desde el nivel de la producción, hasta el papel del jurado pasando por el gran ritmo de cada entrega.

De igual manera, la crítica especializada también ha elogiado esta primera edición de ‘Drag Race España’ en ATRESplayer PREMIUM; valorando muy positivamente el trabajo de adaptación del formato y que haya mantenido el espíritu de la versión original, pero con los toques españoles más característicos.

Drag Race, un fenómeno internacional único

Con 13 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, la versión original ‘RuPaul’s Drag Race’ en Estados Unidos ha sido premiada con un Emmy y es un fenómeno que va más allá de la televisión.

El programa ha sido adaptado con éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

‘Drag Race’ ya tiene 19 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RauPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.

Sobre World of Wonder

Durante casi tres décadas, la galardonada empresa de medios de comunicación World of Wonder ha presentado al público nuevos mundos, talentos e ideas que han dado forma a la cultura. Pionera en formatos de guiones y documentales en televisión, cine y plataformas digitales, la prolífica cartera de WOW incluye el fenómeno mundial “RuPaul’s Drag Race” (VH1/Logo/WOW Presents Plus), “Million Dollar Listing” LA & NY (Bravo), y “Big Freedia: Queen of Bounce” (Fuse).

El rico catálogo de WOW en el campo de los documentales incluye el estreno de siete proyectos en el Festival de Cine de Sundance y numerosas producciones para cadenas como HBO, BBC y el estreno en cines a través de WOW Docs. Entre sus proyectos cinematográficos destacan “Mapplethorpe: Look at the Pictures”, “Party Monster” y “The Eyes of Tammy Faye”.

World of Wonder también ha creado una importante huella digital con su servicio de streaming propio y operado WOW Presents Plus y el canal de YouTube WOWPresents. El universo ampliado de World of Wonder incluye el sello musical World of Wonder Records, WOW Podcast Network y la mayor convención mundial de la cultura drag RuPaul’s DragCon.

Los cofundadores Randy Barbato y Fenton Bailey han sido nombrados en el Reality TV Impact Report de Variety, galardonados con el IDA Pioneer Award, aparecen en la lista Global 100 de Realscreen y seleccionados para la lista OUT100 por su pionero trabajo. World of Wonder crea en un edificio histórico/galería en el corazón de Hollywood.