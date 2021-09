«Un directo es un salto al vacío, pero me hace sentir viva»

El próximo lunes es sin duda el día y la hora para la vuelta de todos (o casi) los rostros conocidos de nuestras pantallas y también las nuevas apuestas. Este es el caso de Marc Sala y Silvia Intxaurrondo en las mañanas de RTVE con «La hora de la 1». La cadena pública sigue apostando por el programa diario de cuatro horas de emisión, que estarán repartidas en dos grandes bloques, uno de política, con Sala, y otro más de actualidad, con Intxaurrondo.

A primera hora, «nos centraremos en el análisis de la actualidad. Una mesa con periodistas, con gente que pasa por donde pasan las cosas. Que aporten contexto e información. También estarán expertos cuando se les requiera para aportar valor. Y sobre todo el valor de los Servicios Informativos y donde estén representados todos los partidos políticos», comenta en una entrevista a LA RAZÓN.

A partir de las diez de la mañana comenzará la segunda parte del formato, más centrado en la actualidad y a cargo de Silvia Intxaurrondo, «pretendemos contar la vida a través de las preocupaciones de los ciudadanos, potenciar la investigación y pegarnos a la actualidad. La gran diferencia de este formato es que sentamos a expertos, abogados, periodistas, psicólogos, de tal manera que podamos dar la mejor versión del tema que estemos tratando», apunta. «Queremos escuchar a la gente. Los medios de comunicación tendemos a pensar que la llave de todo la tenemos nosotros, pero hay que escuchar a la gente y más ahora, un año y medio después de vivir en una pandemia. Ha cambiado todo, las preocupaciones y las necesidades y queremos exponerlas en un medio de comunicación que es servicio público», manifiesta Silvia.

Trayectorias

Aterrizó en Telemadrid en 2017 donde se encargaba de presentar los informativos de fin de semana, donde con «Filomena» llegó a estar 17 horas en directo. En el mismo mes en el que se sucedieron cambios en Telemadrid, entre ellos el nombramiento de José Antonio Sánchez, se confirmó su fichaje en RTVE. Ya había estado haciendo «Desaparecidos» con Paco Lobatón.

Marc Sala es un hombre de la casa. Fue subdirector de coordinación de informativos y programas de RTVE Cataluña, presentador y director de «La noche en 24 Horas» y desde septiembre del año pasado estaba al frente del informativo «24 Horas» de RNE.

«Creo que estamos en un momento trascendental, importante, pero justo por lo contrario de lo que la gente tiene en la cabeza. RTVE tiene la ocasión de ser lo que realmente es: un instrumento para la sociedad que vive con mucha tensión y ahí podemos ser útiles», comenta Marc, mientras descuentan, ambos, los días para el estreno, justo en ese momento en el que comienza el directo y ya no hay marcha atrás. «Nunca me he planteado en qué pienso en ese último minuto antes de comenzar un programa en el que, de alguna manera, tienes esa sensación de salto al vacío, pero cuando lo haces sí sé que piensas menos mal que he saltado, porque es lo que me hace sentir viva. Es lo que yo siento al hacer televisión», concluye Silvia Intxaurrondo.