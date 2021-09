La carta de la madre de las niñas de Tenerife a Ana Rosa Quintana: «Solo pensar en el caso me da angustia»

Han pasado tres meses desde la desaparición de las niñas de Tenerife, Anna y Oliva. En ‘El programa de Ana Rosa’ han recibido una carta de la madre de las pequeñas presuntamente asesinadas por su padre.

En la carta, Beatriz se dirige a la presentadora directamente para poder expresar sus sentimientos. Rechazando la posibilidad de intervenir en el programa y contar cómo ha afrontado esta tragedia, ha querido compartir en cambio que lo único que busca es que “el mundo sea un mundo mejor y ayudar a las personas a sentirse mejor”. Por eso no quiere hablar del caso “me da angustia. No siento que yo vaya a ayudar a nadie contando lo que he sentido”.

Beatriz ha optado por un mensaje más esperanzador: “La única manera de superar algo así es creer y tener fe, que estamos aquí de paso. Que venimos a este mundo a ser buenas personas, dar amor y sobre todo a respetar».

Ahora la madre de las pequeñas aspira al ambicioso reto de encontrar “la solución a erradicar la violencia vicaria, pero no soy yo quien la tiene, la tenemos cada uno de nosotros cada día a cada momento”.

A pesar de la tragedia, no duda en decir: “Sé que hay muchas más personas buenas que más, muchísimas más, me lo demostraron al ayudarme a buscar a mis niñas”.

Además, Beatriz ha compartido con la audiencia una reflexión sobre la violencia: “Yo no creo en la lucha, porque cuando luchamos en contra de algo sentimos odio e ira, y esa energía se expande y al final no nos hace sentir mejor. Yo creo en la educación, en el amor y en el respeto”. Con el riesgo a poder equivocarse, la madre de las pequeñas recalca que no cree que “la violencia se pueda combatir con más violencia”.