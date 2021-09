«Ana Tramel», un thriller contra la adicción al juego

Alejandro en un adicto al juego. Su ludopatía le hace humillarse y pedir cada vez más dinero o conseguirlo a costa de cualquier cosa. Cuando llama a su hermana, la abogada Ana Tramel, para decirle que ha sido acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla, la vida de ambo ya no volverá a ser igual. Esta es la trama de «Ana Tramel: el juego», la adaptación televisiva de la novela de Roberto Santiago que Televisión Española presentó en el Festival de Televisión de Vitoria- Gasteiz, y que está protagonizada por Maribel Verdú, Natalia Verbeke, Unax Ugalde e Israel Elejalde, entre otros.

La producción de RTVE, Tornasol, DeAPlaneta y ZDF Enterprises, fue calificada por Javier García, subdirector de ficción de la corporación pública, define este proyecto como «una de las apuestas más potentes de la temporada» y la ficción en la que la cadena pública tiene puestas todas sus expectativas. La historia de «una mujer fuerte que se enfrenta a una multinacional para defender a su hermano a cualquier precio y hacer justicia».

Maribel Verdú en el papel de Ana FOTO: RTVE

La ficción, dirigida por Salvador García Ruiz y Gracia Querejeta, tuvo un comienzo en el que «se alinearon todos los astros» para que el proyecto se hiciera realidad: «Todos vimos que ahí había una serie», explicó Mariela Besueivsky, productora de Tornasol. Otras coincidencias fueron que el equipo quiso que Maribel Verdú fuese la protagonista: «Todos la vimos como Ana Tramel».

El aliciente es que el tema principal de la serie, la ludopatía, está perfectamente documentado por Roberto Santiago que asegura que «Todo lo que se ve en la serie sobre el mundo del juego lo he visto yo con mis propios ojos, pero está ficcionado». Fueron tres años de investigación en los que el escritor recorrió «todos los casinos de España, de otras ciudades de Europa, como Berlín, Londres, Cannes, y las partidas ilegales» y advierte del peligro que supone que es «un mundo que está tan presente que los que son ajenos a él no se pueden imaginar la cantidad de dinero y ruina que mueven». Además, apunta el autor, ese mundo nos tiene engañados con una imagen de «glamour» muy alejada de la verdad: «todo lo contrario: prestamistas, usureros…. Tuve suerte de no caer en la ludopatía».

Al igual que el actor Unax Ugalde, que hace el papel del hermano de Ana Tramel, Roberto Santiago quiso poner el foco en este problema social y «crear debate que sirva para que poco a poco cambien ciertas cosas y la sociedad sea un poco mejor en este aspecto. El enganche al juego es una enfermedad y no debería quedar tan oculto ni ser un tabú». Ugalde, que se preparó con jugadores profesionales de póker, deja claro que su personaje, Alejandro, «es un ludópata como los miles que existen. Esta serie da visibilidad a este problema que tenemos en nuestro país».

Natalia Verbeke, que interpreta al personaje de Concha, define detalladamente su papel como una mujer «muy familiar que valora por encima de todo, la amistad» por lo que no podrá negarse cuando Tramel le pide ayuda como abogada, aunque esté especializada en multas de tráfico. Maribel Verdú, que se encuentra fuera de España con nuevos retos profesionales, envió un vídeo en el que una vez más ha vuelto a reconocer que «este ha sido el personaje más complejo de mi carrera».