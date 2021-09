El viral piropo de Quique Peinado a Irene Montero: “Tiene un coño como esta mesa de grande”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue entrevistada en el día de ayer en el programa ‘Buenismo Bien’, de la Cadena Ser, un espacio conducido por Manuel Burque, Henar Álvarez y Quique Peinado. Este último ha sido uno de los protagonistas del día de hoy tras soltar un comentario piropeando a la ministra de Podemos que se ha convertido en tendencia en Twitter.

El periodista le preguntó sobre la Ley Trans, si creía que el debate sobre esta normativa que quiere sacar adelante Podemos “está muy viciado”: “Creo que desde determinados sectores del feminismo ya no se debate, solo hay insultos y etiquetas”, afirmó Quique Peinado.

“Yo creo que, poco a poco, se va a ver con claridad que defender los derechos humanos no es una opción y que las personas trans necesitan con urgencia el reconocimiento de sus derechos. Creo que va a haber mucha gente que ha sido muy crítica con la Ley Trans que en algún momento van a decir, ‘es evidente que no borra a las mujeres, que no supone una impugnación al movimiento feminista, sino que todo lo contrario. Las mujeres trans siempre han formado parte de esto”, afirmó Montero.

Tras esto, Peinado le preguntó si creía que esto había “dividido al movimiento”: “En el movimiento feminista siempre ha habido debates. No es la primera vez que pasa. Se tuvo un debate sobre si las mujeres lesbianas formaban parte del movimiento feminista, sobre si las mujeres negras formaban parte del movimiento feminista...”, respondió.

El periodista no quedó satisfecho con la respuesta e insistió en preguntar si creía que se había dividido al movimiento: “Hay un debate con posiciones muy enconadas, que ha llegado a unos puntos de virulencia que han hecho muy difícil convencer al otro”, contestó.

Además de esto, la ministra añadió: “También digo que mi posición no es la de una compañera del movimiento feminista, que puede debatir y acordar. Además de eso, yo tengo la obligación de hacer políticas públicas que garanticen los derechos humanos. No podía no tomar partido porque yo tengo una responsabilidad institucional de garantizar los derechos y de buscar cuales son las vulneraciones de los derechos que todavía existen y tratar de hacer políticas públicas que lo remedien”.

“Tiene un coño como esta mesa de grande”

En ese momento, llegó el piropo que ha terminado por convertirse en viral: “Quiero cerrar este tema con una frase: se puede estar o no con Irene Montero. Ahora, lo que tiene que quedar claro, y espero que toda la gente, incluso la que está muy en contra de Irene Montero, vea que tiene un coño como esta mesa de grande. Porque hay que plantarse. Dicho queda”, dijo Quique Peinado.

El comentario sorprendió a la ministra, dibujándose una sonrisa en su rostro, ante lo cual respondió : “Es un piropo muy bonito”.